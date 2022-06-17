Мужчина агрессивно высказывался о музыканте в TikTok; полиция нашла его

Полиция связалась с жертвой, чтобы сообщить об этом видео и попросить написать заявление.

Полицейские также установили личность предполагаемого виновного и пригласили его в отдел полиции для объяснений. В объяснении полиции мужчина признал вину, пояснив, что на него повлияли эмоции, связанные с нынешней напряженной политической обстановкой в ​​мире. Человек также пожалел о содеянном и извинился за свои высказывания.

В связи с инцидентом возбуждено административное производство. За такое нарушение, законом предусмотрен штраф в размере от 14 до 100 штрафных единиц.

Полиция напоминает, что правоохранительные органы регулярно мониторят интернет и следят за высказываниями лиц в социальных сетях. VP напоминает гражданам, что люди должны нести ответственность за свои заявления и действия в интернете, как и в реальной жизни. Полиция также призывает население проявлять активность и, в зависимости от случая, сообщать о нарушениях в полицию.