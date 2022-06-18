Сб, 18.06.2022
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Гунар Кирсонс, учредитель предприятия АО Lido

Фото ⟩ В Риге с впечатляющим шоу выступил коллектив Baltic Drag King

Шоу Baltic Drag King ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу, 17 июня, в рамках недели Riga Pride в Kaņepes Kultūras centrs состоялось впечатляющее коллективное шоу Baltic Drag King, которое собрало множество посетителей.

На сцене с яркими номерми выступали дрэг-квин, которых встречали с овациями.

Уже сообщалось, что в субботу, 18 июня, неделя мероприятий Riga Pride завершится яркой программой и "Маршем свободы с Киевским прайдом", в знак солидарности с народом и обществом Украины. Сбор на шествие начнется в 12 часов в Верманском парке. Напоминаем, что на время проведения Рижского прайда Верманский парк в субботу будет закрыт.

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