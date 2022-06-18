Трансляция ⟩ Кульминация недели Рижского прайда: в центре столицы проходит шествие

Сбор на шествие начался в 12:00 в Верманском саду, а началось оно в 13:00. Планируется, что шествие из Верманского сада пройдет по улице Элизабетес, продолжит движение по улице Бривибас, повернет на улицу Бруниниеку, затем на улицу Тербатас и вернется в Верманский сад. Сегодня сад закрыт для пешеходов.

Как сообщает агентство LETA, на шествие вышли тысячи человек.

Преимущественно это молодые люди, однако хватает и родителей с детьми и людей более старшего возраста. Люди одеты в радушные цвета, цветами прайда украшены и, например, зонты и сумки. Многие принесли с собой флаги Украины и Латвии.

На шествии были замечены и представители некоторых политических партий.

Галерея: Шествием завершается неделя Рижского прайда

За ходом мероприятия следит полиция, округа Верманского парка огорожена. Провокаций с целью вызвать беспорядки не наблюдалось.

После шествия в 15:00 в Верманском саду состоится заключительный концерт "Вместе за свободу!", на котором выступят многие известные латвийские артисты и музыканты.

"На этой неделе Сейм снова решил не включать проект закона о гражданском союзе в повестку дня. В настоящее время законодатель намеренно не выполняет постановление Конституционного суда, президент Латвии также избегает решения этого вопроса. Законопроект о гражданском союзе является тестом на то, насколько мы можем быть по-настоящему свободными и уважать свободу других людей, поэтому мы призываем всех пройти шествием и за такие семьи, сигнализируя политикам, что мы в Латвии уважаем права человека и хотим, чтобы наши близкие чувствовали себя защищенными", - сказал Залитис.

Галерея: Riga Pride 2022. Награда за разнообразие

Во время шествия установлены различные ограничения движения и внесены изменения в движение общественного транспорта, сообщили в Рижской думе.

Ограничения движения:

С 6:00 до 19:30 пешеходное движение в Верманском саду будет закрыто, за исключением участников мероприятия.

В свою очередь, с 11:00 до 15:00 движение транспортных средств будет закрыто на нескольких участках улиц в центре Риги в районе между Верманским садом, ул. Валдемара, Бруниниеку и Кр. Барона.

Также в ряде мест будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.

Изменения будут в движении автобусов №№ 1, 3, 6, 9, 14, 16, 20, 21 и 50, а также троллейбусов №№ 4, 14 и 17.