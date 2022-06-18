Председатель правления Rīgas siltums в прошлом год у получил в виде зарплаты 108 тысяч евро

Как сообщает агентство LETA, Талцис также получил доходы от хозяйственной коммерческой деятельности, в том числе 4200 евро он заработал в фирме Agma Plus, 5136 - в фирме Termoplast. Кроме того, он получил 840 евро в виде доходов за хозяйственную деятельность от Юриса Милишевскиса.

В виде процентов от банка Citadele председатель правления Rīgas siltums получил 10,33 евро.

Талцис в 2021 году совершил две сделки, сумма которых превышает 20 установленных Кабинетом министров минимальных зарплат, - продажу генератора криптовалюты за 35 500 евро и договор о строительных работах на 19 360 евро. Кроме того, Таклис зарегистрировал сделанный в прошлом году заем в размере 69 000 евро.

В собственности у Талциса в прошлом году было несколько транспортных средств, в том числе Austin-Healey 100-6 BN4 1958 года выпуска, лодочный прицеп Brenderup 8116, моторная лодка АМ 480 2007 года выпуска, техника Mercury, мотоцикл KTM 500EXC 2012 года выпуска и мотоцикл BMW K1600GTL 2011 года выпуска.

Также у него в собственности есть квартира в Риге, два участка земли в волости Курменес Бауского края, неуказанный тип недвижимости в волости Драбешу Цесисского края, постройка в Риге, а также в общей собственности квартира в Риге.

Председатель правления Rīgas siltums зарегистрировал безналичные накопления в размере 81 520 евро в банке Citadele и 235 евро в банке Swedbank. Зарегистрировал Талцис и долговые обязательства на сумму 104 565 евро.

Талцис занимает должность председателя правления Rīgas siltums с 2010 года.