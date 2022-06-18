СМИ: Украина применила против российского буксира "Василий Бех" американскую ракету

Украина сообщила об уничтожении буксира "Василий Бех" 17 июня. По информации украинской армии, судно поставляло на находящийся недалеко от Одессы остров Змеиный боеприпасы, оружие и военнослужащих. В результате попадания ракеты, "поражено 70% экипажа", сообщили в ВСУ.

Russian Black Sea tug Vasily Bekh (SB-739) is hit by what appears to be a Ukrainian antiship cruise missile pic.twitter.com/92so7ItWO7 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 17, 2022

Глава военной администрации Одесского округа Максим Марченко написал, что в буксир попали ракеты Harpoon, однако после этого пост удалил.

"Позднее стало известно, что он затонул", - заявил на опубликованном в Telegram видео Марченко.

От России или из независимых источников подтверждений затопления судна не поступало.

Буксир "Василий Бех" был сдан в эксплуатацию в 2017 году, он был оборудован системой противовоздушной обороны "Тор".

The Wall Street Journal указывает, что это первый раз, когда представители Украины признали использование системы Harpoon, которую страны Европы согласились передать Украине. Киев получит ракеты Harpoon и в качестве части нового пакета помощи США в размере 1 миллиарда долларов.