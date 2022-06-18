В России анонсировали возрождение производства автомобилей "Волга" и "Победа"
В России могут возродить советские автомобильные бренды "Волга" и "Победа". Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
В России могут возродить советские автомобильные бренды "Волга" и "Победа". Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Могу приоткрыть чуть-чуть те планы, которые есть у нашего автопрома. Не секрет, что на бывшей площадке Renault будет производиться "Москвич". У коллег есть планы возрождения, например, бренда "Волга" или "Победа". Или и то, и то", - заявил Мантуров в интервью РБК.
В то же время он не назвал ни возможные сроки, ни место, где будут производиться автомобили.
Напомним, после вторжения России в Украину многие международные автомобилестроительные компании остановили производство в России и прекратили импорт.
В мае в собственность государства перешли российские активы Renault. Кроме того, было объявлено о возобновлении производства автомобилей под маркой "Москвич" на московском заводе Renault.
Автомобили "Победа" выпускались на Горьковском автомобильном заводе с 1946 по 1958 год, а "Волга" - с 1956 года.
В 2008 году ГАЗ хотел начать серийный выпуск автомобилей Volga Siber, но из-за низкого спроса производство было свернуто.
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