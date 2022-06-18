Как это возможно? Эстония поставляет нефтепродукты в Саудовскую Аравию

В июне маленькая Эстония поставит крупнейшему в мире экспортеру сырой нефти больше мазута, чем в любой другой год, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Bloomberg.

На самом деле с большой вероятностью груз по железной дороге прибывает в Эстонию из России, сказал Bloomberg директор по Ближнему Востоку консалтинговой фирмы FGE Иман Нассери. За первые пять месяцев 2022 года Эстония импортировала восемь миллионов баррелей мазута, большая часть которого, по словам Нассери, поступила из России, которую затем снова реэкспортировали.

По правилам Евросоюза ввоз топлива из России разрешен до декабря, сказала глава отдела международной экономики Министерства экономики Эстонии Марие Алликмаа. В министерстве не смогли прокомментировать поставки в Саудовскую Аравию и действительно ли они поступают изначально из России.

В этом месяце уровень импорта мазута в Саудовскую Аравию взлетел до рекордного показателя с сентября 2018. иллюстрация: Bloomberg

Согласно данным, собранным Bloomberg из компании по анализу судоходства Vortexa и дополнительно подтвержденным портами, Саудовская Аравия импортировала три партии эстонского мазута в мае и июне, по сравнению с одной в год в предыдущие два года. Саудовская Аравийская компания Aramco Trading Company и Министерство энергетики не ответили на запрос Bloomberg.

Поставки невелики в контексте мирового рынка нефти, но подчеркивают тесные связи между Саудовской Аравией и Россией и то, как Россия может уклоняться от санкций.

Президент США Джо Байден посетит Саудовскую Аравию в следующем месяце в связи с ростом цен на нефть и топливо, что усугубляет инфляционное давление как внутри страны, так и во всем мире.