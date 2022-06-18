Без сюрпризов. Кандидатом в премьеры от "Нового Единства" станет Кариньш

О выдвижении Кариньша на совместном заседании "Единства" и "Нового Единства" сообщил председатель "Единства" Хосам Абу Мери и председатель правления партии "Кулдигскому краю" Инга Берзиня.

Решение было принято единогласно.

Правительство Кариньша в начале этого года стало наиболее долго работающим Кабинетом министров в истории демократической Латвии.

"Новое Единство" состоит из партий "Единство", "Кулдигскому краю", "Тукумсу и краю", "Валмиере и Видземе" и "Екабпилская региональная партия", в свою очередь с "Латгальской партией" объединение сотрудничает.