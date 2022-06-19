"Базз Лайтер" - самый "взрослый" мультфильм от Pixar

В переосмыслении персонажа Базза как одного из классических персонажей Pixar (а "История игрушек" уже вполне современная классика) после "Малефисенты" и "Круэллы" ничего неожиданного, конечно, не было - как и коллеги из злодейского цеха, Лайтер оказался персонажем достаточно глубоким и архетипичным, чтобы за время франшизы выступить в разных амплуа: новой игрушки, лидера своего народа, спасителя, а теперь и в роли "ненужного героя".

Кадр из мультфильма "Базз Лайтер" ФОТО: SCANPIX

Все так: Базз, соответствуя своему прототипу (или прототип - это он сам?), отважен, амбициозен и стремится только вперед - так, что без знаменитого "Бесконечность - не предел" не обойдется и здесь. Однако весь его героический запал иссякает еще в завязке - когда причиной инопланетного кораблекрушения становится никакой не Император Зург, а сам космический рейнджер со своей фиксацией на подвигах.

Забегая немного вперед, вскоре после этого тема с подвигами сделает и вовсе неожиданный кульбит, когда геройства Базза окажутся просто не востребованы обществом. Но герой на то и герой, чтобы даже в кризисе патриархальной маскулинности выйти за пределы возможного - будь это хоть кодекс космического рейнджера - и бороться за спасение если не мира, то уж точно - своих близких.

Базз и кот-робот СОКС в мультфильме "Базз Лайтер" ФОТО: SCANPIX

О них же стоит поговорить отдельно - именно попутчики помогают еще глубже раскрыть конфликт обновленного Базза - не зря их тут великое множество, притом не только людей. Кроме компаньонши Алиши, которая иллюстрирует для героя альтернативу его подвигам (за что мультфильму и отказали в прокате в нескольких странах Ближнего Востока), встретятся на его пути и рейнджеры-добровольцы, которые, в свою очередь, - образ попавших на войну непутевых гражданских. Но главная звезда "Базза Лайтера" - это, несомненно, робокот СОКС, который даром что просто обворожителен, так еще иногда и делает за протагониста львиную долю работы, не теряя при этом ни капли очарования.

И пусть фантастический сеттинг вас не обманывает (в фильм крайне тонко вплетены оммажи к "Космической одиссее 2001 года", "Интерстеллару", "Чужому" и "Гравитации") - "Базз Лайтер" стал той редкой работой от создателей "Тачек" и "Рататуя", что адресована преимущественно именно взрослой аудитории - про взрослые же переживания, самокопания и проблемы. Другой аргумент - в мультфильме нет ни одного даже второстепенного персонажа-ребенка.

Видео: Трейлер мультфильма "Базз Лайтер"

Вообще же метаморфозы нового (старого?) Базза Лайтера приводят новую работу Pixar к неожиданной для голливудского кино и западного мировоззрения в целом ценности - смирению (не путать с равнодушием), которого так не хватает классическим героям-спасителям, чей излишний энтузиазм порой приводит к разрушениям немногим меньшим, чем нападение самого опасного злодея. За эти неожиданные откровения мы и любим эту студию.

Вердикт: Неожиданное амплуа любимого персонажа и идеальное развлечение для всей семьи. Спасибо Pixar за то, что хоть что-то сейчас выходит хорошо.