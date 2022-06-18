Сб, 18.06.2022
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Гунар Кирсонс, учредитель предприятия АО Lido

На укрепление границы с Беларусью выделят 22,5 млн евро

Граница Латвии с Беларусью. Иллюстративное фото. ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

На строительство инфраструктуры на латвийско-белорусской границе в 2023 году планируется выделить дополнительно 22,58 млн евро, говорится в документах, представленных МВД бюджетно-финансовой комиссии Сейма.

Указанную сумму планируется включить в раздел бюджета "Недвижимость и централизованные закупки" Министерства внутренних дел.

Рассмотрев доклад, правительство разрешило Valsts nekustamie īpašumi взять на себя финансовые обязательства для продолжения строительства 2-й очереди приоритетного участка протяженностью около 64 километров вдоль границы на общую сумму около 46,88 миллиона евро. Общие затраты до 2025 года оцениваются примерно в 47,81 млн евро.

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