"Россия уже политически оккупировала эту страну", - украинский чиновник о Беларуси

Мы владеем информацией, происходящей сегодня на территории Беларуси. На сегодняшний день мы не видим таких угроз, потому что там нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы сделать такое наступление, которое происходило 24 февраля.

Концентрация российских войск, которая была на 24 февраля, на сегодняшний день в Беларуси отсутствует. Когда отсюда наши военные выгнали рашистов, и они убегали через Беларусь , они в Беларуси не остались, а были передислоцированы в подавляющем большинстве на Донецкое, Луганское и Харьковское направления", - заявил Данилов.

Отвечая на вопрос о том, готовы ли Белорусские войска вторгнуться в Украину, Данилов сказал: "Когда мы говорим "готовы или не готовы", надо понимать, что это войска. Если они будут подняты по той или иной тревоге, они могут совершать те или иные вещи. Мы на сегодняшний день не видим, что там есть возможности, там есть силы".