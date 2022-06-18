Протест в Лондоне: требуют решений правительства в связи с удорожанием жизни

На плакатах протестующих было написано: "Закончите бедность, утеплите дом", "Прекратите войну, а не процветание", "Освободите Ассанжа", "Медсестры, а не ядерное оружие". По динамикам звучала музыка, в том числе такие песни, как 9 to 5, I need A Dollar и Money, Money. Люди подпевали и танцевали.

"У меня каждый день в классе есть дети, которые после этого отправляются домой, где у них недостаточно еды", - сказала одна из протестующих, работающая учителем.

Другой участник демонстрации, работающий в благотворительной организации, отметил, что часто сталкивается с людьми, которым нужно выбирать: поесть самим или покормить своих детей. По его мнению, правительство не осознает и не признает, насколько плохо людям, находящимся в нужде.

Он сказал, что в обществе продолжает расти разница между очень богатыми людьми и остальными 99%, у которых просто недостаточно прожиточных средств.