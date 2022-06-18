Сб, 18.06.2022
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Политолог: у Кариньша хорошие шансы снова стать премьером

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш имеет хорошие шансы стать и руководителем следующего правительства, признал политолог и специалист по общественным отношениям Филипп Раевский, комментируя решение объединения партий "Новое Единство" утвердить Кариньша в качестве кандидата на должность премьер-министра на выборах в 14-й Сейм.

Раевский отметил, что партия "Единство" в течение четырех лет сделала большой шаг вперед - из партии, которая едва попала в парламент и для которой предвыборные прогнозы в 2018 году были даже ниже поддержки 4% избирателей, в настоящее время по рейтингам является наиболее популярной политической силой в Латвии. Таким образом "Единство" приобрело очень ценный опыт.

Политолог пояснил, что "Единство" также с точки зрения самосохранения партии показало высокий стандарт в связи со сменой лидеров. Изначально, еще в то время, когда партия называлась "Новое время", ею руководил Эйнарс Репше, затем последовало время руководства Солвиты Аболтини, а в настоящее время лидером партии является Кариньш.

На вопрос, будет ли готово "Единство" в случае победы на выборах будет и в дальнейшем сотрудничать с существующими партнерами по коалиции, Раевский пояснил, что в политике наблюдается тенденция, что приоритетные партнеры по сотрудничеству ищутся именно среди существующих, с учетом созданных связей в работе, причем на разных уровнях.

Также политолог сказал, что ожидается, что следующий Сейм может быть еще более раздроблен. От такого результата Латвию может спасти более активное участие избирателей, а именно, если в выборах участвует большая часть общества, маленьким партиям сложнее попасть в парламент.

Как сообщалось, на предстоящих этой осенью выборах в Сейм 14-го созыва кандидатом на должность премьер-министра от объединения "Новое Единство" станет действующий премьер Кришьянис Кариньш,

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