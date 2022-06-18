Главное за 18 июня ⟩ Рижский прайд, мороженое "Слава Україні" и переизбрание Кариньша

Главное за рубежом:

Еврокомиссия рекомендовала признать Украину и Молдову кандидатами на вступление в ЕС, но при этом предложила условия, которые Киеву и Кишиневу надо выполнить. О чем именно идет речь?

Ведущий популярной программы "Орел и решка" Андрей Бедняков поделился шокирующими кадрами, снятыми в его родном Мариуполе.

Российский буксир "Василий Бех" минимум один раз был поражен американской противокорабельной ракетой Harpoon, сообщил в Twitter журналист издания The Washington Post Дэн Ламот. Его источник рассказал, что Вашингтон эти ракеты Киеву не поставлял, однако произведены они в США.

Выполнение плана администрации США продать Украине четыре больших беспилотника MQ-1C Gray Eagle приостановлено в связи с опасениями, что современное оборудование дрона для наблюдения может попасть в руки противника, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два информированных источника.

Курьезным образом Эстония массово увеличила поставки мазута в Саудовскую Аравию, но нефтеперерабатывающих заводов в стране нет. Выяснилось, что это переработанная российская нефть, которая продается за границу из Эстонии.

В России могут возродить советские автомобильные бренды "Волга" и "Победа". Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Интересное чтиво:

Усталые, голодные, травмированные, одетые не по погоде, с баулами из простыней, в мокрых балетках, без поддержки и связей за рубежом - такими на Рижском автовокзале встречают транзитных украинских беженцев волонтеры молодежного движения Young Folks LV. Большая часть бегущих от войны украинцев используют Латвию в качестве транзита в Европу, а страна делает вид, что эти люди в поддержке не нуждаются.

В 2014 году Андрей приехал на войну в Донбассе в одних шортах и сандалиях. Ничего другого у него не было. Как и у многих других из тысяч добровольцев, которые пришли на помощь пострадавшей армии Украины. На фронте друг подарил Андрею шлем. Хоть что-то для безопасности. Хороший шлем Shubert. И Андрей как тогда надел шлем, так снял его только через месяц. Даже спал в шлеме на голове, используя его как подушку.

18 июня исполняется 80 лет Полу Маккартни, а спустя два дня, 20 июня, те же восемь десятилетий стукнет его американскому коллеге, многолетнему сопернику, а впоследствии товарищу и другу Брайану Уилсону из группы Beach Boys. Сдвоенный юбилей двух гениев рок-музыки дает возможность вспомнить, как, соперничая друг с другом и обогащая друг друга, они создавали в 1960-е годы свои ставшие классикой шедевры.

На этой неделе входы в туннель и на парковку под площадью Вабадузе в центре Таллинна были обозначены знаком места для укрытия. Таких мест в Таллинне всего 23, и в ближайшее время все они будут снабжены соответствующими обозначениями.

Если у кого-то и есть полное право купить себе на деньги налогоплательщиков роскошный костюм, так это у Президента Республики. Выполнение представительских обязанностей напрямую связано с его должностной ролью. Но вместо того, чтобы наслаждаться роскошными возможностями, которые предлагает его работа, Алар Карис предпочитает самое скромное решение и берет одежду напрокат. Почему же президент это делает?

Автор, создатель и солист группы Prāta vētra Ренарс Кауперс раскрыл историю создания группы в программе Manas dzīves SuperHits.