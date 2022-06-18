Видео ⟩ Байден упал с велосипеда

79-летний Джо Байден и первая леди Джилл Байден закончили свою утреннюю поездку, когда президент решил подъехать к своим сторонникам, стоящим вдоль велодорожки.

Байден, у которого на голове был велошлем, упал, когда попытался спрыгнуть с велосипеда. Он упал на правую сторону и повернулся спиной к проезжей части, прежде чем ему помогли подняться.

Президент быстро справился с собой и пару минут поговорил с собравшимися, которые хотели посмотреть, как он едет на велосипеде.

President Biden fell when he tried to get off his bike at the end of a ride at Cape Henlopen State Park near his beach home in Delaware, but said he wasn't hurt. “I'm good,” he told reporters after U.S. Secret Service Agents quickly helped him up. https://t.co/ZQkSTElM3s — The Associated Press (@AP) June 18, 2022