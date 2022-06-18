Сб, 18.06.2022
Не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. [...] Этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Донецк и Луганск. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Видео ⟩ Байден упал с велосипеда

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент США Джо Байден упал, пытаясь сойти с велосипеда перед своими сторонниками после утренней поездки неподалеку от своего пляжного дома в Делавере, но ранений не получил.

79-летний Джо Байден и первая леди Джилл Байден закончили свою утреннюю поездку, когда президент решил подъехать к своим сторонникам, стоящим вдоль велодорожки.

Байден, у которого на голове был велошлем, упал, когда попытался спрыгнуть с велосипеда. Он упал на правую сторону и повернулся спиной к проезжей части, прежде чем ему помогли подняться.

Президент быстро справился с собой и пару минут поговорил с собравшимися, которые хотели посмотреть, как он едет на велосипеде.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back