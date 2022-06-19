Избиения и пытки током: ужасы российской "фильтрации" украинцев

Когда российские солдаты поняли, где он работал, Вадима отвели в другое здание. Там, по его словам, сепаратисты задавали ему "глупые вопросы" и избивали. "Они применяли электроток. Я чуть не умер. Я упал и подавился выпавшими из зубов пломбами", - говорит Вадим. Мужчину вырвало и он потерял сознание. "Они были в ярости. Когда я очнулся, мне велели все убрать и продолжили быть током".
Пытки, по словам Вадима, прекратились только после вмешательства российских офицеров. Они провели еще один допрос, а потом, наконец, отпустили Вадима. Когда он уходил, он увидел, как выносят молодую женщину, которую во время фильтрации опознали как служащую суда.
"У нее на голове был пластиковый пакет, руки были связаны, - говорит Вадим. - Ее мать стояла на коленях, умоляя не забирать дочь".
Вадима освободили на одном условии: он должен был отправиться в Россию. С начала войны около 1,2 млн украинцев, в том числе тысячи мариупольцев, были отправлены в Россию насильно, говорят украинские власти.
Россия отрицает, что массово депортирурет людей, что по международному праву может считаться военным преступлением. В России говорят, что просто помогают тем, кто и так хочет уехать. Украина утверждает, что это далеко не так.
Некоторые из тех, кого послали в Россию, смогли уехать в другие страны, а в некоторых случаях и вернуться в Украину. Сколько именно таких людей - неизвестно. Вадим с помощью друзей переехал в другую европейскую страну - куда именно, он говорить не стал. Он сказал, что частично потерял зрение, и врачи считают, что это случилось из-за ударов в голову. "Сейчас я чувствую себя лучше, но восстановление будет идти долго", - говорит он. Я спросил у него про фильтрацию. "Они разделяют семьи. Люди "исчезают", - говорит он. - Это чистый ужас".
Российское министерство обороны не ответило на несколько запросов с просьбой прокомментировать эти обвинения. Ранее российский режим отрицал, что совершает в Украине военные преступления.
По словам Андрея, его матери сказали, что его подвергают "перевоспитанию"
Андрей с семьей теперь живет в Германии. В России ему тоже пришлось побывать. Вспоминая о произошедшем, он говорит, что оккупанты пользовались механизмом фильтрации, чтобы показать свою "абсолютную силу". Солдаты вели себя так, будто это для них "вид развлечения" и "удовлетворение своего эго".
Я рассказал ему о еще одной встреченной мной украинке, 60-летней Виктории, до пенсии работавшей инженером. Российский военный увидел у нее в профиле "Фейсбука" украинский флаг со словами "Україна понад усе".
Она говорит, что солдат направил автомат ей в лицо и начал угрожать: "ты будешь гнить в подвале!" Потом, рассказывает Виктория, солдат ударил ее ногой. Она не понимает, почему он так себя повел: "Что я сделала? Какое у них право?".
Андрей говорит, что не может объяснить поведение военных. "Я даже пытаюсь как-то это оправдать. Убедить себя, что в этом была какая-то логика", - говорит он о фильтрации.
Некоторые имена в тексте изменены в интересах безопасности героев.Цитаты в тексте даны в обратном переводе с английского языка.
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