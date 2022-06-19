Избиения и пытки током: ужасы российской "фильтрации" украинцев

49-летнего сталевара Максима в Безыменном заставили раздеться, а сотрудники проверяли даже швы на его одежде. Его спросили, служил ли он в подразделении "Азов", симпатизирует ли нацистам - на оба вопроса он ответил отрицательно - и почему хочет уехать из Мариуполя. "Я сказал: "вообще-то это вы на украинской земле". После этих слов один из военных-россиян ударил Максима прикладом в грудь. Максим упал.

"Я положил голову на землю и схватился за ребра. Встать я не мог, - рассказывает он. - Дышать было очень больно".

Максима отвели в помещение, которое он называет "клеткой". Там держали и всех остальных. Он заметил у одного мужчины, бодибилдера, татуировку древнегреческого бога Посейдона с трезубцем. Солдаты, говорит Максим, приняли трезубец за украинский герб. "Он им объяснял, но они не понимали". Те, кого держали в "клетке", не получали ни воды ни еды, а в туалет ходили в углу, у всех на глазах, рассказал мне Максим. В какой-то момент он, очень усталый, лег на землю, чтобы поспать. Вошел охранник и пнул Максима в спину, чтобы он встал.

Людей уводили на допрос, а когда возвращали, то "было видно, что их били", - говорит Максим. Он видел женщину за 40, которая лежала в углу, вероятно после удара в живот. У мужчины лет 50-ти была разбита губа, а на шее - красные синяки. Максим подумал, что мужчину душили. Никто в "клетке" ничего не говорил и не спрашивал - все боялись подсадных сотрудников ФСБ.

Через 4-5 часов Максима выпустили и позволили покинуть Мариуполь. Через несколько дней он добрался до контролируемой Украиной территории и до больницы. У Максима не прекращалась боль в груди. Врачи обнаружили у него перелом четырех ребер.

Юрий Белоусов, глава Департамента войны в Офисе украинского генпрокурора, говорит, что у его команды есть сообщения о пытках, и даже убийствах во время фильтрации. "Судя по всему, это заранее продуманная политика России, и достаточно хорошо подготовленная", - говорит он. "Это, безусловно, не единичный случай и не действия военных на местах".

Он признает, что проверить сообщения о пытках сложно, как и оценить масштаб насилия. У украинских властей нет возможности проводить расследования на оккупированных территориях, а большинство жертв неохотно рассказывают свои истории из-за того, что следующей целью могут стать их родные в Мариуполе.