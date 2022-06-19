Мэр Даугавпилса: предприниматели боятся заключать договоры на поставку энергоресурсов

"Ни один предприниматель не согласится на долгосрочные обязательства по поставке щепы и газа, так как в один день цена одна, а через пару дней - уже другая. Предприниматели не хотят рисковать", - пояснил Элксниньш.

По словам политика, удорожание в закупках составляет от 1,5 до 3 раз. Стоимость щепы выросла в три раза, а природного газа - в 6-7 раз.

"Рост цен привел к удорожанию пассажироперевозок и уборки города. Из-за санкций соль зимой придется покупать у Марокко, из-за чего цена снова вырастет в 1,5-2 раза. Истинное влияние жители ощутят осенью", - считает Элксниньш.

"Решение должно главным образом исходить из вопросов, касающихся энергетики. Это главный толкатель инфляции. В данный момент решения на уровне государства нет", - выразил обвинения своим политическим оппонентам Элксниньш.

По мнению мэра, "экономике Латвии грозит крах", и уже сейчас в энергетике царит слишком большая неопределенность. Нет и подготовленной альтернативы российскому газу, хоть и сообщалось, что Латвия газ у России закупать не будет.

Как уже сообщалось, в данный момент значительная инфляция наблюдается по всему миру, особенно на энергоресурсы и продукты питания.