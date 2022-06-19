Умер ветеран, выступивший потерпевшим в деле Навального

"Это действительно так", - ответил Колесников, отказавшись от дальнейших комментариев. "Да, брат позвонил, я еду", - в свою очередь сообщила Артеменко.

Как передал Telegram-канал "112", ветеран умер дома, в квартире на улице Молодцова.

Дело о "клевете"

Дело "о клевете" возбудили в отношении Навального в середине июня 2020 года, после того как оппозиционер в Twitter прокомментировал агитационный ролик телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию РФ.

Снявшихся в ролике врачей, актеров и общественных деятелей оппозиционер назвал "людьми без совести", "продажными холуями" и "предателями". Заявление на Навального в правоохранительные органы написали родственники ветерана Артеменко, также фигурировавшего в ролике.

В суде прокуратура потребовала для Навального 950 тыс. рублей штрафа и 3,5 года колонии. Адвокаты настаивали на оправдании политика и закрытии дела.