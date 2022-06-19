В Бразилии опознаны останки пропавшего британского журналиста

Второй труп, который, возможно, является телом местного эксперта Бруно Перейры, по-прежнему исследуется.

Впервые об исчезновении 57-летнего Филлипса и 41-летнего Перейры сообщили 5 июня, когда они не появились в назначенном место после своего похода в отдаленный район джунглей. Подозреваемый признался, что закопал тела.

Позднее выяснилось, что подозреваемого зовут Амарильду да Кошта де Оливейра. Он подробно рассказал полиции, как были убиты мужчины, после чего привел стражей порядка к месту, где были похоронены их тела.

По подозрению в связи с убийствами был задержан и брат подозреваемого Осений да Кошта де Оливейра, однако он какую-либо связь с произошедшим отрицает.

В пятницу, 17 июня, полиция сообщила, что выдала ордер на арест третьего подозреваемого - Джефферсона да Силва Лимы, место пребывания которого в данный момент неизвестно.

"Я думаю, что он был лидером журналистики, он освящал глобальные проблемы", - сказал сестра Филлипса.

Ее муж Пол Шервуд сказал, что семья хочет, чтобы правда позволила "журналистам и защитникам джунглей чувствовать себя безопасно, продолжая предоставлять репортажи, помогая коренным жителям".

Он сказал, что семья практически уверена, что на пару напали люди, вовлеченные в браконьерство, однако они хотят знать, действовали ли они сами или при соучастии других влиятельных людей.

Полиция Бразилии сообщила, что не считает, что подозреваемые действовали в составе организованной преступной группировки.

"Расследование свидетельствует, что убийцы действовали сами, за преступлением не стояла преступная организация", - сообщила полиция.

Пара пропала в долине Жавари в отдаленном регионе на дальнем западе Бразилии, где живут тысячи туземцев.

Филлипс много писал о проблемах коренных народов Амазонки и об угрозах со стороны браконьеров, незаконных старателей и наркоторговцев, поэтому его исчезновение вызвало громкий резонанс во всем мире, так что в итоге к поискам, продолжавшимся 10 дней, кроме полиции были привлечены армия и флот.

Перейра помогал британскому журналисту налаживать контакты с местными племенами индейцев и выполнял функции проводника. Семья Дома Филлипса забила тревогу, когда лодка с журналистом и его помощником не прибыла на стоянку неподалеку от границы с Перу.

В поисках участвовали также местные жители, которые помогли обнаружить некоторые вещи пропавших, однако полиция поначалу замалчивала их роль.

Почему долина Жавари настолько опасна?

Эксперты утверждают, что эта территория стала очагом преступности, так как она находится в отдаленном месте и ей не хватает правительственного надзора.

Насилие в регионе выросло в связи с тем, что банды контрабандистов наркотиков борются за контроль над водными путями, чтобы контрабандным путем поставлять кокаин.

Регион, занимающий площадь примерно с Португалию, известен насильственными конфликтами между различными преступными группировками, представителями правительства и аборигенов. Филлипс и Перейра документировали именно эти конфликты.

Родственники и друзья пропавших поначалу критиковали власти за медлительность, требуя ускорить и расширить поиск и настаивая, что каждая минута в джунглях может стоить им жизни.

Исчезновение Филлипса вызвало громкий резонанс во всем мире, так что в итоге к поискам, продолжавшимся 10 дней, кроме полиции были привлечены армия и флот.