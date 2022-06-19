"Колорадо" разгромил "Тампу" во втором матче финала Кубка Стэнли. У Ничушкина дубль
В Денвере (США) на стадионе "Болл-Арена" состоялся второй матч финала Кубка Стэнли.
В Денвере (США) на стадионе "Болл-Арена" состоялся второй матч финала Кубка Стэнли.
Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0 (3:0, 2:0, 2:0).
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джош Мэнсон (8-я минута), Андре Бураковски (14`), Даррен Хельм (37`), дубль на свой счёт записал Кейл Макар (43`, 50`). Ещё одним дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин (3`, 25`), которого признали первой звездой встречи.
27-летний Ничушкин в текущем плей-офф НХЛ забросил 8 шайб и сделал 5 результативных передач в 16 играх.
Отметим, что за всю историю матчей финала Кубка Стэнли лишь один раз был зафиксирован более крупный сухой разгром соперника - в финальной серии 1991 года "Питтсбург Пингвинз" обыграл "Миннесоту Уайлд" со счётом 8:0.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-0 в пользу "Колорадо". Третий матч противостояния пройдёт 21 июня на льду "Тампы".
Напомним, "Тампа" является действующим двукратным обладателем Кубка Стэнли.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!