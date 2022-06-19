Вс, 19.06.2022
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"Колорадо" разгромил "Тампу" во втором матче финала Кубка Стэнли. У Ничушкина дубль

Валерий Ничушкин ФОТО: AFP/SCANPIX

В Денвере (США) на стадионе "Болл-Арена" состоялся второй матч финала Кубка Стэнли.

Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0 (3:0, 2:0, 2:0).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джош Мэнсон (8-я минута), Андре Бураковски (14`), Даррен Хельм (37`), дубль на свой счёт записал Кейл Макар (43`, 50`). Ещё одним дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин (3`, 25`), которого признали первой звездой встречи.

27-летний Ничушкин в текущем плей-офф НХЛ забросил 8 шайб и сделал 5 результативных передач в 16 играх.

Отметим, что за всю историю матчей финала Кубка Стэнли лишь один раз был зафиксирован более крупный сухой разгром соперника - в финальной серии 1991 года "Питтсбург Пингвинз" обыграл "Миннесоту Уайлд" со счётом 8:0.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-0 в пользу "Колорадо". Третий матч противостояния пройдёт 21 июня на льду "Тампы".

Напомним, "Тампа" является действующим двукратным обладателем Кубка Стэнли.

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