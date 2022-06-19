ВИДЕО ⟩ Бетербиев за 5 минут нокаутировал Смита-младшего в бою за три чемпионских пояса

Бой прошёл на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и завершился победой Бетербиева техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Бетербиев сохранил чемпионские пояса Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF), а также отобрал у Смита-младшего титул Всемирной боксёрской организации (WBO).

После успешной защиты титулов Бетербиев попросил организовать поединок с 31-летним соотечественником Дмитрием Биволом, который в этой же весовой категории владеет поясом по версии WBA. Победитель потенциального боя Бетербиева и Бивола может стать абсолютным чемпионом мира в полутяжёлой весовой категории (до 79,38 кг).

За свою профессиональную карьеру 37-летний Бетербиев провёл 18 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. Все бои он выиграл нокаутом.

Титулом WBC Бетербиев владеет с октября 2019 года, он защитил его четвёртый раз. Чемпионом IBF россиянин стал в ноябре 2017-го, он провёл шестую защиту. В активе 32-летнего Смита стало 28 побед и четыре поражения.