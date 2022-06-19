Вс, 19.06.2022
Мариуполь. По этой улице ездил постоянно. Теперь там могилы. Там похоронены люди. В пакетах. До 24.02 город имел свою жизнь. Но его "освободили". Андрей Бедняков, телеведущий
Андрей Бедняков, телеведущий

Российская пловчиха Ефимова показала видео откровенного танца

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в своих социальных сетях видео с откровенным танцем.

"Оставлю это здесь, пускай не идеально, но для первого раза очень даже ничего, я считаю. И сколько кайфа и эмоций было получено", - подписала видео Ефимова.

"Что за кошечка!" - отреагировала олимпийская чемпионка, 11-кратный триумфатор чемпионатов мира, российская синхронистка Анжелика Тиманина в комментариях.

30-летняя Ефимова живёт и тренируется в США. На счету пловчихи шесть побед на чемпионатах мира, семь золотых медалей чемпионатов Европы, а также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

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