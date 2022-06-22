Ср, 22.06.2022
Если опустится новый железный занавес, то он должен находиться на границах России, а не ее соседей. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии
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Смелый образ Загитовой и неожиданная встреча Макгрегора. Как прошла неделя звёзд спорта?

Что нового у звёзд спорта? Давайте заглянем в Instagram и узнаем, чем занимались спортсмены в предыдущие семь дней.

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