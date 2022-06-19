В Германии ввели проезд за 9 евро в месяц. Что говорят живущие там латвийцы?

"Таким образом мы можем получить важную информацию именно по этому вопросу и соответственно приспособить свое предложение общественного транспорта", - сказал он.

Девятиевровый проездной можно использовать на любом местном или региональном маршруте и на любое количество поездок. Билет действует вне зависимости от того, кто является поставщиком услуги транспорта, какая транспортная ассоциация его представляет и каков тариф. Например, купленный в Мюнхене билет можно использовать для поездок во Франкфурте и его округе.

Впрочем, билет не действует в поездах или автобусах дальнего следования. Однако, если региональный поезд в точке прибытия задерживается более чем на 20 минут, любой владелец билета может ехать на поезде дальнего следования, если билет был приобретен заранее.

После поездки каждый может в центре обслуживания клиентов потребовать вернуть деньги за этот билет на маршрут дальнего следования.

Может ли подобное решение быть введено в Латвии?

Так как эта возможность вызвала широкий ажиотаж в Германии, а в Латвии наблюдается рост цен на различные товары и услуги, портал Apollo.lv обратился в Автотранспортную дирекцию, чтобы выяснить, может ли Латвия последовать этому примеру.

"Тарифы, в том числе и объем скидок проездного билета, утверждает Совет по общественному транспорту, в составе которого - представители всех пяти регионов планирования, а также представители Министерства сообщения и Министерства финансов.

Сейчас Автотранспортная дирекция вопрос об изменениях в тарифах на рассмотрение совета не выдвигала и пока что делать это не планирует", - сообщила руководитель отдела по общественным отношениям Зане Плоне.

Каждый день примерно 700 сообщений о перегрузке поездов

После полученных в первый день сообщений было оценено, что по всей стране ежедневно было примерно 400 переполненных поездов. В целом каждый день поступало примерно 700 сообщений о перегрузке поездов.

По сравнению с другими годами это значительно больше, чем в среднем по выходным.

"В целом пассажирам было необходимо гораздо больше помощи, чем обычно. Это включало в себя и факт, что многие люди, которые долгое время не ездили на поездах, не знали, что маски в общественном транспорте по-прежнему обязательны.

Использование дополнительных транспортных средств привело к необходимости сотрудникам железной дороги работать сверхурочно. Больше приходится работать водителям поездов, консультантам клиентов, обслуживающему персоналу", - сказал представитель немецкой железнодорожной компании Ральф Дамде.

Истории опыта и наблюдения

В социальных сетях жители разных стран делятся фотографиями и видео, на которых видны поезда, у которых стоят огромные толпы людей. Некоторые люди считают, что эта инициатива - ошибка из-за переполненных поездов, в свою очередь другие переполненные поезда не наблюдали.

9eur Ticket Hamburg. Und bei euch so? pic.twitter.com/hrRZlAL6oE — Ananastisch (@popupanna) June 4, 2022