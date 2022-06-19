Вс, 19.06.2022
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Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

В Германии ввели проезд за 9 евро в месяц. Что говорят живущие там латвийцы?

ФОТО: Ananastisch/Twitter.com

1 июня Германия приняла решение дать возможность жителям приобретать неожиданно дешевые проездные билеты на общественный транспорт. Таким образом правительство пытается изменить привычки передвижения жителей в условиях резкого роста цен на топливо. В течение нескольких часов эти проездные приобрели несколько миллионов жителей. Какова ситуация в Германии сейчас, пытался выяснить портал Apollo.lv, исследовавший доступную информацию и связавшийся с латышами, которые  воспользовались этой возможностью.

Билет стоит всего девять евро

Проездной, стоимость которого составляет только девять евро, дает возможность без ограничения пользоваться услугами местных и региональных поездов и автобусов.

Эти проездные будут доступны также в июле и августе, и планируется, что особенно поезда в это время будут очень переполнены. В то же самое время топливные налоги в Германии до августа понижены до самого низкого уровня, который допускает Евросоюз, чтобы таким образом снизить цену на топливо на автозаправках.

Галерея: Проездной на общественный транспорт в Германии стоимостью 9 евро

Прогнозируется, что бензин подешевеет на 35 центов за литр, а дизельное топливо - на 17 центов. Несмотря на то, что доходы от налогов снизятся на миллиарды евро, правительство таким образом надеется поддержать граждан во время резкого роста цен на энергоресурсы.

Эта инициатива среди государственных чиновников и политиков аргументируется и целью снизить климатические изменения. В свою очередь министр транспорта Фолькер Виссинг назвал девятиевровый билет экспериментом. Это возможность проверить, в какой степени цена является препятствием для передвижения на общественном транспорте и важны ли выгодные предложения.

"Таким образом мы можем получить важную информацию именно по этому вопросу и соответственно приспособить свое предложение общественного транспорта", - сказал он.

Девятиевровый проездной можно использовать на любом местном или региональном маршруте и на любое количество поездок. Билет действует вне зависимости от того, кто является поставщиком услуги транспорта, какая транспортная ассоциация его представляет и каков тариф. Например, купленный в Мюнхене билет можно использовать для поездок во Франкфурте и его округе.

Впрочем, билет не действует в поездах или автобусах дальнего следования. Однако, если региональный поезд в точке прибытия задерживается более чем на 20 минут, любой владелец билета может ехать на поезде дальнего следования, если билет был приобретен заранее.

После поездки каждый может в центре обслуживания клиентов потребовать вернуть деньги за этот билет на маршрут дальнего следования.

Может ли подобное решение быть введено в Латвии?

Так как эта возможность вызвала широкий ажиотаж в Германии, а в Латвии наблюдается рост цен на различные товары и услуги, портал Apollo.lv обратился в Автотранспортную дирекцию, чтобы выяснить, может ли Латвия последовать этому примеру.

"Тарифы, в том числе и объем скидок проездного билета, утверждает Совет по общественному транспорту, в составе которого - представители всех пяти регионов планирования, а также представители Министерства сообщения и Министерства финансов.

Сейчас Автотранспортная дирекция вопрос об изменениях в тарифах на рассмотрение совета не выдвигала и пока что делать это не планирует", - сообщила руководитель отдела по общественным отношениям Зане Плоне.

Каждый день примерно 700 сообщений о перегрузке поездов

После полученных в первый день сообщений было оценено, что по всей стране ежедневно было примерно 400 переполненных поездов. В целом каждый день поступало примерно 700 сообщений о перегрузке поездов.

По сравнению с другими годами это значительно больше, чем в среднем по выходным.

"В целом пассажирам было необходимо гораздо больше помощи, чем обычно. Это включало в себя и факт, что многие люди, которые долгое время не ездили на поездах, не знали, что маски в общественном транспорте по-прежнему обязательны.

Использование дополнительных транспортных средств привело к необходимости сотрудникам железной дороги работать сверхурочно. Больше приходится работать водителям поездов, консультантам клиентов, обслуживающему персоналу", - сказал представитель немецкой железнодорожной компании Ральф Дамде.

Истории опыта и наблюдения

В социальных сетях жители разных стран делятся фотографиями и видео, на которых видны поезда, у которых стоят огромные толпы людей. Некоторые люди считают, что эта инициатива - ошибка из-за переполненных поездов, в свою очередь другие переполненные поезда не наблюдали.

Латышка Инесе, которая уже несколько лет живет в Германии, оценивает эту инициативу положительно. "Мне кажется, эта возможность очень облегчает жизнь людей, так как билеты дорогие, а сейчас можно направить денежку на другие цели", - говорит она.

Инесе указывает, что один билет в Германии стоит примерно 1,80 евро, поэтому каждый месяц она тратит примерно 103 евро.

На вопрос, наблюдается ли на вокзалах хаос, женщина отвечает, что в ее городе длинных очередей в транспорт замечено не было. "Проездной использую, чтобы отвезти дочь в садик. Заметила, что в то время поезда не переполнены", - рассказала женщина.

Латышка Зане, также живущая в Германии, рассказывает, что переполненные поезда - не проблема всей Германии, такая ситуация наблюдается в определенных местах.

"Нужно принять во внимание, что недавно в Германии были праздники, когда у школьников было примерно 10 свободных дней. Это, конечно, означает, что семья планировала выезды.

Большой спрос и на популярные у местных туристов пункты назначения", - говорит Зане.

Впрочем, женщина указывает, что решение было принято в большой спешке, поэтому большая часть жителей Германии недовольна таким результатом. Кроме того, Зане отмечает, что поезда нельзя столь быстро подготовить к такому решению.

"Вмешалась и полиция, указав, что разгонит людей, если будут переполнены вагоны. Видела в социальных сетях, что пишут жители - нужно привести в порядок систему поездов, перед тем, как принимать такое решение", - говорит она.

Для Зане поездка туда и обратно до ближайшего города обходится примерно в 8,40 евро. "Системы билетов и цены в каждом городе и районе отличается. Проездной, который я могу использовать абсолютно во всем транспорте, обычно стоит примерно 67 евро", - говорит она, указывая, что девятиевровый проездной - однозначно выгодная покупка.

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