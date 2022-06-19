Гайдай: Ситуация в Северодонецке очень непростая, россияне контролируют большую часть города

"Бои за Северодонецк продолжаются. Для коррекции огня в районе Северодонецка противник враг ведет круглосуточную авиаразведку с применением БПЛА "Орлан-10". Идут боевые действия за установление полного контроля над областным центром. Снова сильно обстреливаются районы у мостов. Дважды нанесен удар по северодонецкому "Азоту", - сообщил в Telegram Гайдай.

По его словам, российские силы в данный момент контролируют большую часть Северодонецка.

Кроме того, он рассказал, что ВС РФ усиливают резервы в районах Орехового, Тошковки, Золотого, Камышевахи и Северодонецка, однако в то же время происходит эвакуация из Лисичанска и Горного.

Гайдай отметил, что за последние 36 часов найдены тела двух мужчин, погибших от обстрелов россиян в Лисичанске.

В целом же, по словам губернатора, битва за Донбасс развивается не по сценарию России.

Галерея: Украина. 10 - 14 июня

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.