Британская разведка: в украинской и российской армиях наблюдается упадок боевого духа

Министерство объясняет это затянувшимися тяжелыми боями в районе Северодонецка.
В течение последней недели были зарегистрированы случаи дезертирства в рядах украинских военных, а также ситуации, когда российские военнослужащие целыми подразделениями отказывались от участия в военных действиях.
Кроме того, в российской армии продолжают вспыхивать конфликты между военнослужащими и их подчиненными, в том числе и с применением оружия, сообщает разведка.
Сриtди причин деморализации российских военных отмечаются низкое качество руководства, слабая ротация подразделений, очень высокий уровень потерь и неотлаженная логистика.
Кроме того, многим военным по-прежнему остаются непонятными цели и задачи, которые пытаются достигнуть российские власти в результате этой войны.
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