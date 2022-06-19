Вс, 19.06.2022
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Андрей Бедняков, телеведущий

Британская разведка: в украинской и российской армиях наблюдается упадок боевого духа

Война в Украине. ФОТО: Ludovic Marin

Министерство обороны Великобритании опубликовало очередную сводку своих разведывательных данных. По информации разведки, как в рядах украинской, так и российской армии наблюдаются перепады настроения, хотя и выражаются они по-разному.

Министерство объясняет это затянувшимися тяжелыми боями в районе Северодонецка.

В течение последней недели были зарегистрированы случаи дезертирства в рядах украинских военных, а также ситуации, когда российские военнослужащие целыми подразделениями отказывались от участия в военных действиях.

Кроме того, в российской армии продолжают вспыхивать конфликты между военнослужащими и их подчиненными, в том числе и с применением оружия, сообщает разведка.

Сриtди причин деморализации российских военных отмечаются низкое качество руководства, слабая ротация подразделений, очень высокий уровень потерь и неотлаженная логистика.

Кроме того, многим военным по-прежнему остаются непонятными цели и задачи, которые пытаются достигнуть российские власти в результате этой войны.

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