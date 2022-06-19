Британская разведка: в украинской и российской армиях наблюдается упадок боевого духа

В течение последней недели были зарегистрированы случаи дезертирства в рядах украинских военных, а также ситуации, когда российские военнослужащие целыми подразделениями отказывались от участия в военных действиях.

Кроме того, в российской армии продолжают вспыхивать конфликты между военнослужащими и их подчиненными, в том числе и с применением оружия, сообщает разведка.