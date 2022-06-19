Казахстан призвал мир полностью отказаться от ядерного оружия к 2045 году

"Военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия", - написал Тлеуберди.

В своей статье он указывает, что Казахстан имеет моральное право выступать с таким обращением, поскольку страна в 1993 году добровольно отказалась от статуса четвертой ядерной державы мира, избавившись от доставшегося в наследство от СССР ракетно-ядерного арсенала.

Тлеуберди напоминает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал возможность применения ядерного оружия сегодня более реальной, "чем в самые мрачные дни холодной войны", поскольку по всему миру рассредоточено около 13 400 ядерных боеголовок.

Предложения и договоренности об отказе от ядерного оружия к 2045 году могут быть отражены в итоговых документах первой в истории встречи государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), которая продет в Вене 21-23 июня, и по итогам обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), предложил Тлеуберди.

Возобновление гонки ядерных вооружений

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в начале 2020 года девять стран владели 13 400 ядерными боеголовками, к 2022 году их число снизилось до 12 705 штук. Однако уменьшение арсенала было связано не с разоружением, а со снятием с вооружения США и Россией устаревших систем. Число же активных боеголовок за год практически не изменилось. При этом 90 процентов мирового ядерного арсенала приходятся на США с 5800 и Россию с 6375 боеголовками.

Еще два года назад эксперты института в своем докладе отмечали, что "утрата ключевых каналов коммуникации между Россией и США, которые способствовали прозрачности и недопущению ошибочных представлений о ядерном арсенале друг друга, может потенциально привести к новой ядерной гонке вооружений".