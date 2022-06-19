Американские сенаторы поддержали укрепление присутствия НАТО в Балтийском регионе

В Рижском замке президент встретился с сенатором Марком Уорнером, председателем Комитета Сената США по разведке, и тремя членами комитета Ангусом Кингом, Роем Блантом и Ричардом Бером, прибывшими в Латвию.

В ходе беседы обсуждалась подготовка к саммиту НАТО в Мадриде в конце июня, где будет принята новая стратегическая концепция НАТО.

Президент Латвии подчеркнул, что концепция должна соответствовать нынешней геополитической ситуации, когда Россия осуществляет военную агрессию против своих соседей и грубо нарушает международное право.

Уже сообщалось, что страны Балтии хотят увеличить присутствие союзных войск до уровня бригады вместо батальона.

Сенаторы США выразили непоколебимую поддержку Латвии как союзнику НАТО и подтвердили понимание США необходимости усиления присутствия НАТО в Балтийском регионе.

Кроме того, Левитс напомнил, что Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины, поэтому в отношении Беларуси также должны быть введены самые жесткие санкции.

Также обсуждалась энергетическая безопасность стран Балтии, отказ от российского импорта и подготовка к долгосрочному переходу на возобновляемые ресурсы.