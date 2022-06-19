Полиция ищет пропавшую Полину Карамышеву
Государственная полиция разыскивает Полину Карамышеву 2001 года рождения, сообщили TVNET в Госполиции.
18 июня этого года около 16:00 девушка покинула место своего жительства, в Риге, на улице Яна Асара, и ее местонахождение до сих пор неизвестно.
Приметы: рост 168 см, светло-коричневые волосы до плеч. Была одета был в пальто песчаного цвета по бедра, черная футболка, черные джинсы, черная обувь, фиолетовый браслет с камешками разных цветов, черный рюкзак, серебряная цепочка с кулоном "Звезда Давида", сережки.
Госполиция призывает посмотреть на фотографию девушки и отозваться тех, кто знает о ее местонахождении, позвонив по телефону 110.
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