Полина Карамышева ФОТО: Госполиция

Государственная полиция разыскивает Полину Карамышеву 2001 года рождения, сообщили TVNET в Госполиции.

18 июня этого года около 16:00 девушка покинула место своего жительства, в Риге, на улице Яна Асара, и ее местонахождение до сих пор неизвестно.

У девушки проблемы со здоровьем.

Полина Карамышева ФОТО: Госполиция

Приметы: рост 168 см, светло-коричневые волосы до плеч. Была одета был в пальто песчаного цвета по бедра, черная футболка, черные джинсы, черная обувь, фиолетовый браслет с камешками разных цветов, черный рюкзак, серебряная цепочка с кулоном "Звезда Давида", сережки.

Госполиция призывает посмотреть на фотографию девушки и отозваться тех, кто знает о ее местонахождении, позвонив по телефону 110.