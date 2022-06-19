Главное за 19 июня ⟩ Письмо Херманиса, погода на Лиго, дешевые билеты в Германии

Новости Латвии:

Открывшийся в прошлом году склад Lidl, размер которого сравним с шестью футбольными полями, снабжает товарами как латвийские, так и эстонские магазины. Товары, произведенные в Эстонии, также отправляются на латвийский склад, прежде чем вернуться обратно на внутренний рынок.

В почтовом отделении, созданном в Пурвциемсе, в этом месяце начались съемки художественного фильма режиссера Эльзы Гауи "Открытка из Рима", сообщила агентству LETA продюсер фильма Марта Шлейере.

Художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис открытым письмом обратился к должностным лицам Латвии, спросив о плане действий в случае часа Х.

Государственная полиция разыскивает Полину Карамышеву 2001 года рождения, сообщили TVNET в Госполиции.

Согласно последним прогнозам синоптиков, на Лиго и в выходные после праздников в Латвии ожидается преимущественно сухая и солнечная погода.

Главное за рубежом:

1 июня Германия приняла решение дать возможность жителям приобретать неожиданно дешевые проездные билеты на общественный транспорт. Таким образом правительство пытается изменить привычки передвижения жителей в условиях резкого роста цен на топливо. В течение нескольких часов эти проездные приобрели несколько миллионов жителей. Какова ситуация в Германии сейчас, пытался выяснить портал Apollo.lv, исследовавший доступную информацию и связавшийся с латышами, которые воспользовались этой возможностью.

Новый закон фактически запрещает в Молдове показ российского новостного и аналитического контента. Такой запрет уже действует с начала вторжения РФ в Украину.

Ситуация в Северодонецке очень непростая, противник оказывает давление со всех сторон, сообщил в воскресенье глава Луганской области Сергей Гайдай.

В испанской Андалусии зафиксировали самую высокую температуру в июне с 1950 года: более 44 градусов по Цельсию. На фоне этой жары в стране участились лесные пожары.

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в своих социальных сетях видео с откровенным танцем.

Интересное чтиво:

В латвийских кинотеатрах - спин-офф культовой "Истории игрушек", новый мультфильм от студии Pixar "Базз Лайтер" о становлении космического рейнджера, игрушечная моделька которого была одной из героев знаменитой анимационной серии. О том, чем новый фильм отличается от остальных работ студии и почему вы обязаны посмотреть его, даже будучи далеко не ребенком - рассказывает автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".

Нередко люди считают, что для того, чтобы участвовать в фитнес-соревнованиях, необходимы природные данные, а спорт в жизни должен быть с детства. Но Екатерина Малнач рушит это представление: она не занималась профессиональным спортом в детстве, а фитнесом увлеклась, уже будучи мамой двоих детей. Ко всему прочему - в возрасте 31 года и спустя всего полгода после родов. Сейчас ей 34, в ее копилке - ряд наград и побед. RUS TVNET поговорил с Катей о нюансах спортивной дисциплины "фит-модель", о том, любая ли девушка может участвовать в соревнованиях и более того - занимать призовые места.

Украинцы, пытающиеся выехать из оккупированных российскими военными городов, не могут сделать этого, не пройдя через ужасный процесс, который называют фильтрацией. У людей изымают телефоны и изучают их соцсетевые аккаунты. Все, что кажется проверяющим подозрительным, может привести к избиениям или даже пыткам током, рассказывают мирные жители. Многих силой отправляют в Россию.

Российская Федерация - чрезвычайно большая страна, населенная самыми разнообразными этническими и религиозными группами. Исторически многие из них были не очень лояльны к политическому центру Москвы и их покорность была достигнута "силой кулака". Учитывая горячие дебаты о возможном крахе России в войне с Украиной, TVNET рассматривает один из сценариев будущего страны - ее распад. Согласно этому сценарию, потенциально может родиться ряд новых стран, о которых речь пойдет ниже.

Архитектор Карли Луйк и вице-мэр Таллинна Мадле Липпус с сыновьями живут в легендарном многоквартирном доме на улице Татари, спроектированном Карлом Бурманом.

18 июня российскому шоумену, пародисту и телеведущему Максиму Галкину исполнилось 46 лет. Рассказываем некоторые факты из его биографии в рамках рубрики "Звезда недели".