Остапенко и Киченок стали чемпионками парного турнира в Бирмингеме

В финальном поединке Остапенко и Киченок должны были сыграть против бельгийки Элизе Мертенс и китаянки Чжан Шуай. Однако матч не состоялся из-за повреждения Шуай, которое теннисистка получила во время сегодняшнего финала в одиночном разряде.

Титул парных соревнований в Великобритании принёс Остапенко и Киченок $12,000 призовых и 280 рейтинговых очков.

Отметим, что для Киченок и Остапенко победа в Бирмингеме стала первой совместной на уровне WTA. В этом сезоне представительницы Украины и Латвии дошли до финала на турнире WTA 500 в Дубае.

На следующей неделе дуэт Людмилы Киченок и Алёны Остапенко выступит на турнире WTA 500 в британском Истборне.