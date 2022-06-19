"Чтобы спасти жизни, надо было сдаться россиянам" - священник о пережитом в плену

24 февраля - в первый день нападения России крупнейшие СМИ сообщили о героических пограничниках Украины на острове Змеиный, которые отказались сдаться и погибли.

Александр Чоков, как добровольный священник, с 2014 года работал на первых линиях фронта от Донецкой до Луганской области. Последние три года официально является капелланом Военно-морских сил Украины.

Именно ему (после новостей о нападении на остров Змеиный) доверили опасную миссию - перевести остатки погибших товарищей в Одессу. Александр нашел еще помощников - двух священников и одного врача - и отправился в море.

Утром 26 февраля судно причалило к острову Змеиный. Его захватила российская армия и начала проверки. В историю о спасательной операции россияне не верят и священников арестовывают по подозрению в шпионаже. Экипаж судна и священники с русским судном отправляются в Севостополь. Там несколько дней их допрашивали в месте заключения. Позднее на пропагандистском телевидении продемонстрировали, как на этом же судне в место заключения привозят пограничников и солдатов с острова Змеиный.

У всех были изъяты частные вещи, сняты отпечатки пальцев и начались допрос ФСБ. Против священников возбуждено уголовное дело о шпионаже. Через четыре дня все были загружены в самолет и 4 часа их везли в неизвестном направлении. Там пять дней допроса, насмешек и избиений. Далее все транспортируются в место заключения в России, в город Старый Оскол в Белгородском округе. Там были самые тяжелые условия.

Одного из священников посадили в карцер. Сейчас, уже после освобождения, у него очень серьезные проблемы со здоровьем.

Спасательное судно похитили , уничтожили и украли все, что могли унести. После этого с помощью Турции его удалось вернуть в Украину. В настоящее время спасательный корабль вновь восстановлен и продолжает работать в регионе Одессы.

За 43 дня заточения Александр до мельчайших деталей узнал, что произошло на острове Змеиный 24 февраля.

Александр рассказывает, что плакал и в заточении, и плачет сейчас - из-за всех зверств, которые каждый день совершают российские солдаты в Украине.

Военный капеллан Александр благодарен Латвии, который помогает украинцам победить. Сразу после нашего разговора он вместе с женой сел в машину, чтобы вернуться на родину и помочь украинским солдатам. Капеллан только попросил всех жителей Латвии не забывать те зверства, которые продолжают происходить на территории Украины.