Прогноз Василисы Володиной на неделю солнцестояния: радуемся, но не обольщаемся. И важный совет каждому

Главные астрологические "игроки" предстоящей недели (20-26 июня) - это:
- Солнцестояние
- Квадрат Юпитера к Черной Луне
- Точные гармоничные аспекты Меркурия с Юпитером и Венеры с Плутоном
- Ингрессия Венеры в Близнецы
"Солнцестояние настолько важная птица, что влиять будет ближайшие 3 месяца. Но в специальном гороскопе на момент солнцестояния ничего не удивляет: Россия и ее непростые отношения с окружающим миром по-прежнему в центре мировой повестки (планеты в 7-м доме в квадрате к точке СС).
Ну и в ближайшие дни важнее квадрат Юпитера к Черной Луне, который сильно действует всю неделю.
Битва чьих-то амбиций и гордыни со здравым смыслом. Высокие идеалы, принесенные в жертву личным страстишкам, жажда наживы и легкая потеря репутации
- вот основной фон всех остальных мелких событий, по словам астролога.
Правда, этот фон неплохо закамуфлирован веселыми планетарными узорчиками - общее ощущение романтизма, легкости, летних радостей, большей внутренней свободы.
"Хорошая неделя для учебы, поездок, романтического досуга. Радуемся лету, но не обольщаемся. Держим гордыню и жадность в ежовых рукавицах", - резюмировала Василиса Володина и дала краткие, но важные советы представителям каждого знака Зодиака:
Овен - не поддавайтесь соблазну проучить близких, будьте выше этого.
Телец - станьте выразителем коллективной идеи.
Близнецы - больше игривости!
Рак - согревайте близких внутренним светом, а не провоцируйте.
Лев - время затаиться перед прыжком.
Дева - делегируйте ответственность знакомой приятной вам женщине.
Весы - договариваясь с тираном и абьюзером, стойте на своем.
Скорпион - конец недели прояснит мотивы близкого человека.
Стрелец - разгул отменяется! Здоровье дороже.
Козерог - есть пророк в своем отечестве! И это кто-то из ваших родственников.
Водолей - время хорошо поработать и приятно пообщаться.
Рыбы - ждите денежных сюрпризов, но сами в долг не давайте.
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