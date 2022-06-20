Прогноз Василисы Володиной на неделю солнцестояния: радуемся, но не обольщаемся. И важный совет каждому

Главные астрологические "игроки" предстоящей недели (20-26 июня) - это: Солнцестояние Квадрат Юпитера к Черной Луне Точные гармоничные аспекты Меркурия с Юпитером и Венеры с Плутоном Ингрессия Венеры в Близнецы

"Солнцестояние настолько важная птица, что влиять будет ближайшие 3 месяца. Но в специальном гороскопе на момент солнцестояния ничего не удивляет: Россия и ее непростые отношения с окружающим миром по-прежнему в центре мировой повестки (планеты в 7-м доме в квадрате к точке СС).

Ну и в ближайшие дни важнее квадрат Юпитера к Черной Луне, который сильно действует всю неделю.

Битва чьих-то амбиций и гордыни со здравым смыслом. Высокие идеалы, принесенные в жертву личным страстишкам, жажда наживы и легкая потеря репутации

- вот основной фон всех остальных мелких событий, по словам астролога.

Правда, этот фон неплохо закамуфлирован веселыми планетарными узорчиками - общее ощущение романтизма, легкости, летних радостей, большей внутренней свободы.

"Хорошая неделя для учебы, поездок, романтического досуга. Радуемся лету, но не обольщаемся. Держим гордыню и жадность в ежовых рукавицах", - резюмировала Василиса Володина и дала краткие, но важные советы представителям каждого знака Зодиака:

Овен - не поддавайтесь соблазну проучить близких, будьте выше этого.

Телец - станьте выразителем коллективной идеи.

Близнецы - больше игривости!

Рак - согревайте близких внутренним светом, а не провоцируйте.

Лев - время затаиться перед прыжком.

Дева - делегируйте ответственность знакомой приятной вам женщине.

Весы - договариваясь с тираном и абьюзером, стойте на своем.

Скорпион - конец недели прояснит мотивы близкого человека.

Стрелец - разгул отменяется! Здоровье дороже.

Козерог - есть пророк в своем отечестве! И это кто-то из ваших родственников.

Водолей - время хорошо поработать и приятно пообщаться.

Рыбы - ждите денежных сюрпризов, но сами в долг не давайте.