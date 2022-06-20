Рада запретила исполнять российскую музыку в Украине. Исключение сделают для осудивших войну

Но для того, чтобы попасть в этот список, исполнители должны будут подать заявление в Службу безопасности Украины. В ней они должны будут заявить, что поддерживают суверенитет и целостность Украины, призвать Россию немедленно прекратить агрессию, а также дать обещание воздерживаться от шагов, которые противоречат этим письменным заявлениям.

"Служба безопасности Украины имеет право не раскрывать оснований, которые стали причиной отказа во включении лица в список или исключения из него", - сказано в принятом законе.

Как недавно рассказывали корреспонденты Русской службы Би-би-си, только за последние недели в России отменили несколько выступлений артистов, выступивших против войны с Украиной. Музыкантам, которые остались в России, при этом не поддержав войну, выступать все сложнее.

Под запретом также российские книги

В воскресенье украинские депутаты также запретили выпуск, ввоз и распространение в Украине издательской продукции из Беларуси, России и оккупированных этой страной территорий Украины. Вместе с тем, запрет не будет распространяться на книги, изданные в Украине до 1 января 2023 года.

Книги ФОТО: Getty Images

Если книга написана на русском языке, но ее автором является не гражданин России (и она не подпадает под другие законодательные ограничения), ее можно ввозить, но при наличии специального разрешения. При этом парламент отменил все ранее выданные разрешения на ввоз и распространение такой продукции.

Те, кто приезжает на территорию Украины, смогут привести с собой личные российские книги, которые они не планируют распространять, - но не более чем 10 экземпляров. Такие издание также не должны быть включены в составленный властями реестр издательской продукции антиукраинского содержания.

Кроме того, согласно принятому закону, с 1 января 2023 года книги в Украине будет разрешено издавать на государственном украинском языке, на языках коренных народов Украины и на официальных языках ЕС (русский язык ни к одной из этих категорий не принадлежит).

Впрочем, в законе отмечается, что книги на других языках также могут издаваться и распространяться, если они печатаются на языке оригинала. То есть переводы разрешено печатать только на украинском языке или на любом официальном языке ЕС, либо на языке коренных народов Украины.

На этой неделе группа экспертов при министерстве образования Украины также решила, что из школьной программы 6-11 классов необходимо исключить всех российских и белорусских авторов, а произведения Николая Гоголя и крымскотатарского писателя Таира Халилова - изучать на уроках украинской литературы, а не зарубежной.

Эксперты уже создали список авторов, произведениями которых можно заменить книги российских писателей, однако окончательное решение по этому поводу еще не принято - соответствующий приказ должно издать правительство.

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