Число ДТП с участием электросамокатов выросло на 39%

В то время как общее количество поданных страховому обществу заявлений о возмещении за несчастные случаи этой весной было на том же уровне, что и в прошлом году, ДТП на электросамокатах происходят на 39% чаще.

"В связи с началом летних каникул у детей много свободного времени и часто они теплые дни проводят на улице, где, без присмотра взрослых, предаются безрассудным действиям. В том числе быстрому движению на электросамокатах, маневрированию по тротуарам и выполнению различных трюков. К сожалению, нередко развлечения заканчиваются падением, поездкой в больницу и проведением последующего лета с загипсованной рукой, ногами с ссадинами или постельным режимом из-за сотрясения мозга. Поэтому я приглашаю родителей серьезно поговорить с детьми об ответственном использовании средств передвижения и настаивать на использовании шлема и другой защите тела", – призывает директор Департамента страховых возмещений страхового общества Карлис Лиепиньш, добавив, что самим взрослым не будет лишним критически оценить свои привычки использования электросамокатов. Например, слишком быстрое движение по тротуарам или перевозка детей.

В начале июня врачи Детской клинической университетской больницы (BKUS) сообщили, что на прием каждый день приводятся дети, которые были ранены при езде на электросамокатах. Больница травматологии и ортопедии распространила информацию о том, что в мае наблюдается растущее количество травм, полученное при езде на электросамокатах. По сравнению с маем прошлого года их количество увеличилось на 30%. Ежедневно в больницу попадают 3-4 пациента и более половины травм тяжелые, для устранения последствий которых проводится одна или несколько операций. Травмы чаще всего получаются при езде на арендованных самокатах, без опыта и нередко в состоянии алкогольного опьянения.