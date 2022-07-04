Война - войной, новые автомобили по расписанию? О спросе, ценах и предложении

Время доставки нового Porsche клиенту очень зависит от рынка и страны, в контексте последних мировых событий это может занимать от 6 до 9 месяцев, сообщил Винкоттер: "Иногда может повезти, машина будет в салоне и вы сможете получить ее раньше, но если вы хотите машину со своими настройками, то ждать придется такой период. Конечно, время доставки машины в данной ситуации немного увеличилось. По идеальному сценарию до всех мировых событий вы бы получили машину в течение трех месяцев. Это время, которое требуется, чтобы выпустить машину и доставить ее покупателю. Сейчас время доставки увеличилось в 2-3 раза".

Специалист пояснил, что на поставки автомобилей повлияла не только война в Украине, но и пандемия, которая также затруднила работу компании. "Было много факторов за последние два года, которые повлияли на производство.

Но удивительно то, что общее число наших покупателей все еще относительно высокое. Мы очень довольны, что можем производить так много автомобилей, учитывая обстоятельства, которые бросали нам вызов", - поделился Винкоттер.

Специалист прокомментировал и цены на новые автомобили, отметив, что они остаются фиксированными в течение года. "Если будет необходимость поднять цены, мы это сделаем, но пока у нас нет таких намерений. Если мы меняем модель автомобиля, мы можем поднять цену, но эти цифры незначительны (пару сотен евро), учитывая стоимость автомобиля. Конечно, мы сталкиваемся с проблемами получения материала для автомобилей за ту же цену, потому что сейчас все дорожает. И часто у нас фиксированные договоренности из-за контракта. Но если цифры растут и поставщик рискует потерять бизнес, мы не можем не учитывать этого и должны поддерживать наших поставщиков. Но мы стараемся держать наши цены стабильными, насколько это возможно", - заключил представитель компании.

Примечательно, что, по словам руководителя продаж Porsche Latvija Андриса Иевиньша, в Латвии работа бренда после начала войны в Украине особо не изменилась. Доставка машины главным образом зависит от модели, которую клиент хочет заказать - можно получить автомобиль и за 3-4 месяца, некоторые автомобили есть в салоне, их можно приобрести на месте или заказать через сайт, отметил Иевиньш.

Тест-драйв Porsche Taycan Turbo Sport Turismo на Сардинии

По данным DataCenter, самым покупаемым электромобилем премиум-класса в Латвии стал Porsche Taycan. Представитель компании заверил, что модели Taycan и сейчас остаются самыми востребованными электромобилями в стране. RUS TVNET воспользовался возможностью посетить пресс-тур компании Porsche на Сардинии и опробовать новые модели элетрокаров Porsche Taycan Gran Turismo Sport. Делимся первыми впечатлениями!

На пресс-туре были представлены новые модели Taycan Sport Turismo: Taycan 4S Sport Turismo, Taycan GTS Sport Turismo, Taycan Turbo S Sport Turismo, Porsche Taycan Turbo Sport Turismo, Porsche Taycan Sport Turismo.

Новые модели Taycan Sport Turismo ФОТО: Пресс-фото/RADU CHINDRIS

Первое, что бросается в глаза при виде новых моделей - это, конечно, современный дизайн. Силуэт автомобиля напоминает линию крыла. Автомобили Taycan гармонично вписываются в живописную горную местность Сардинии (где как не тут их демонстрировать?). При этом стоит признать, что извилистые и местами очень узкие дороги Сардинии совсем не подходят для такой динамичной и мощной спортивной машины. Из-за специфики дорог на ней было сложно разогнаться и держать высокую скорость, не сбрасывая.

Узкие дороги и горная местность не помешали прочувствовать весь комфорт машины, а также получить порцию адреналина от резких поворотов, с которыми машина прекрасно справилась. Когда ты садишься за руль Taycan Sport Turismo, создается ощущение, что ты плывешь, а не едешь, двигается она тихо и плавно.

Тест-драйв Porsche Taycan Turbo Sport Turismo на Сардинии ФОТО: Rus TVNET

Отдельно отметим скорость разгона новых моделей Porsche - до 100 км за 2,8 - 5,4 секунды. Самая быстрая версия - это Taycan Turbo S Sport Turismo. Автомобили Taycan Sport Turismo могут разгоняться до 260 км/ч. Правда, на дорогах Сардинии такую скорость развить было сложно.

Внимание! Любителям острых ощущений стоит попробовать тронуться с места в режиме Launch Control - ощущения незабываемые!

Журналист RUS TVNET в пресс-туре Porsche на Сардинии ФОТО: RADU CHINDRIS

Еще немного о дизайне и полезных функциях. Некоторые модели Taycan Sport Turismo сразу привлекли внимание своей большой панорамной стеклянной крышей. Когда ты находишься в машине, крыша создает ощущение открытого неба над головой. Как пояснил на пресс-конференции Porsche Кристиан Вольфсрид, инженер по динамике шасси линейки Taycan, особенностью новой панорамной крыши является электрическая функция Sunshine Control, которая защищает пассажиров от солнца. Стеклянная поверхность поделена на несколько сегментов, каждым из которых можно управлять отдельно.

Благодаря этому можно делать прозрачными или непрозрачными как отдельные сегменты, так и всю крышу.

Такая функция идеально подходит для солнечной и жаркой Сардинии (и любой другой жаркой страны).

ФОТО: Пресс-фото

У моделей Taycan есть две батареи, что позволяет автомобилю преодолевать дальние расстояния без подзарядки. Например, Taycan 4S Sport Turismo может проехать на одной зарядке до 498 км по методике WLTP. Интересно, что обе батареи способны заряжаться с 5% до 80% за 22,5 минуты.

Таким образом, всего за пять минут зарядки автомобиль получит 100 километров запаса хода.

Конечно, главное на что, стоит обращать внимание на тест-драйве - это комфорт водителя. Здесь стоит отметить удобный дисплей панели управления, встроенную навигацию, которая обновляется в режиме реального времени, ремни безопасности, которые подстраиваются под тело водителя, и много других подобных удобных функций.

ФОТО: Пресс-фото

Вывод: Модели Taycan Sport Turismo созданы для того, чтобы водитель получал наслаждение от езды.