Пн, 20.06.2022
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Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

За последние три дня выявлен 441 новый случай Covid-19

Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

За последние трое суток в Латвии зарегистрирован 441 новый случай Covid-19, поступила информация о двух скончавшихся пациентах, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастную категорию от 80 до 89 лет, один из них не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, второй был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 146,2 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4252 лабораторных теста на Covid-19, 10,4% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 217 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 224 были вакцинированы.

С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 832 168 человек в Латвии.

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