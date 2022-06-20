За последние три дня выявлен 441 новый случай Covid-19
За последние трое суток в Латвии зарегистрирован 441 новый случай Covid-19, поступила информация о двух скончавшихся пациентах, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последние трое суток в Латвии зарегистрирован 441 новый случай Covid-19, поступила информация о двух скончавшихся пациентах, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастную категорию от 80 до 89 лет, один из них не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, второй был вакцинирован.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 146,2 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 4252 лабораторных теста на Covid-19, 10,4% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 217 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 224 были вакцинированы.
С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 832 168 человек в Латвии.
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