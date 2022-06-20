За последние три дня выявлен 441 новый случай Covid-19

Умершие входили в возрастную категорию от 80 до 89 лет, один из них не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, второй был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 146,2 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4252 лабораторных теста на Covid-19, 10,4% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 217 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 224 были вакцинированы.

С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 832 168 человек в Латвии.