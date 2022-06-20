Официально: Названы дата и место реванша Усик - Джошуа

Реванш Усика и Джошуа пройдёт 20 августа в городе Джидда (Саудовская Аравия). Поединок будет называться "Ярость на Красном море".

Напомним, в сентябре 2021 года Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей (117-112, 115-113, 116-112) и завоевал титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

"Я завоевал титул, объединил два титула, завоевал ещё один, потерял всё. Затем стал двукратным чемпионом мира в супертяжёлом весе, и теперь я узнал дату, когда стану трёхкратным чемпиономом. Что за возможность!", - приводит слова Джошуа издание BoxingScene.

"У меня есть цель, и с божьей помощью я исполню свою миссию", - сказал Усик.

На счету 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) на профессиональном ринге. 32-летний Джошуа имеет в своём активе 24 победы (22 - досрочно) и два поражения.