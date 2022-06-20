Видео ⟩ В Балдонской волости фронтально столкнулись две фуры
Сегодня утром, 20 июня, около 6:06 в Балдонской волости произошло фронтальное столкновение между двумя грузовыми автомобилями с прицепами, сообщила Государственная полиция.
Сегодня утром, 20 июня, около 6:06 в Балдонской волости произошло фронтальное столкновение между двумя грузовыми автомобилями с прицепами, сообщила Государственная полиция.
Один человек пострадал и был доставлен в медицинское учреждение.
Госполиция сообщает, что детали произошедшего еще выясняются.
Как рассказали в Государственной пожарно-спасательной службе, чтобы освободить одного человека из автомобиля, пришлось использовать гидравлический инструмент.
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