Видео ⟩ В Балдонской волости фронтально столкнулись две фуры

Один человек пострадал и был доставлен в медицинское учреждение.

Госполиция сообщает, что детали произошедшего еще выясняются.

Как рассказали в Государственной пожарно-спасательной службе, чтобы освободить одного человека из автомобиля, пришлось использовать гидравлический инструмент.