Пн, 20.06.2022
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Футболист сборной Испании подвергся нападению. Преступники украли часы и ранили брата игрока

Дани Ольмо ФОТО: Pool via REUTERS/Scanpix

Нападающий "РБ Лейпциг" и сборной Испании Дани Ольмо подвергся разбойному нападению на отдыхе в Валенсии, сообщает Las Provincias.

По данным источника, двое злоумышленников поджидали 24-летнего футболиста у выхода из парикмахерской. В ходе нападения грабители похитили у Ольмо часы Rolex стоимостью 30 тысяч евро.

При этом брат футболиста хотел помешать преступникам и пытался предотвратить ограбление, однако его ранили, когда он хотел помешать грабителям скрыться на автомобиле с места преступления. О степени тяжести травмы пока не сообщается.

Ольмо является воспитанником "Барселоны". В 2020 году он перешёл из загребского "Динамо" в немецкий "РБ Лейпциг". В минувшем сезоне на его счету 31 матч, в котором он забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €40 млн.

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