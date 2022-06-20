Трансгендеров не пустят на женские соревнования по плаванию

Напомним, в марте этого года резонанс вызвала пловчиха-трансгендер Лия Томас, которая победила в первом дивизионе американской лиги NCAA, опередив серебряных медалисток летних Олимпийских игр в Токио.

На Томас обрушилась критика и поднялся вопрос о справедливости выступления трансгендеров в женских соревнованиях. Отметим, что до 19 лет Лия Томас выступала в мужских соревнованиях под именем Уилл Томас.

Будучи мужчиной наивысшей позицией Томас в рейтинге NCAA было 462-е место, а в настоящий момент пловчиха-трансгендер занимает первое место в конкуренции среди женщин.

Томас планирует принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

На внеочередном конгрессе FINA в Будапеште было принято решение, что до соревнований будут допускаться только те, кто совершил переход до начала полового созревания - не позднее 12 лет. За инициативу проголосовали свыше 70% делегатов. Запрет начал действовать уже с понедельника.

Президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам заявил, что организация должна защищать честность соревнований, особенно в женской категории. Также он объявил о создании рабочей группы, которая займётся внедрением "открытой категории", в которой смогут принять участие все желающие.

Отметим, что ряд правозащитных организаций выступил против нового регламента FINA, называя его "дискриминационным", так как в большинстве стран осуществить трансгендерный переход до 12-летнего возраста фактически невозможно.