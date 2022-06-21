"Это не стометровка, а марафон". Анна Добрыднева о войне и себе в ней

Анна Добрыднева – украинская певица и экс-участница группы "Пара нормальных" – ведет свою борьбу на творческом фронте. В интервью RUS TVNET Анна рассказала, как изменилась ее жизнь с началом войны в Украине.
- Аня, расскажи какой был для тебя первый день войны?
- Я со своей семьей за неделю до войны поехала отдыхать в Закарпатье – кататься на лыжах.
Мой чемоданчик был совсем не тревожный, у меня был с собой только лыжный костюм, два свитера и всё.
В первый день войны все были шокированы тем, что в 2022 году ввели военное положение. Как это – началась война? Мой организм отказывался принимать эту информацию, мне сутки было очень плохо, я не могла ничего делать, я просто лежала. Но мне повезло, что я была вместе со своей семьей, в такое тяжелое время быть рядом со своими родными – это самое важное и ценное. Мы остались в Закарпатье, а уже через несколько недель приняли решение переехать во Львов, где и началась моя волонтерская деятельность.
- Как ты помогаешь Украине, Вооруженным силам Украины (ВСУ) и людям? Как изменилась твоя звездная жизнь?
- Изменилось все кардинально, начиная от графика дня и заканчивая чатами в Telegram. Раньше были какие-то съемки, вечеринки, а сейчас это какие-то сборы, поиски бронежилетов и т. д.
Вся жизнь, 24/7 – это война.
Я помогаю на творческом и культурном фронте. Мы объединились с некоторыми украинскими артистами – начали ездить с благотворительными концертами в поддержку переселенцев: выступаем для деток, пострадавших от войны, а также ездим в воинские части – поддерживаем наших героев.
Очень волнительно было выступать для наших украинских военных. Я приехала в воинскую часть, и я понимаю, что эти ребята уже завтра-послезавтра будут в горячей точке. Мне сейчас нужно выходить на сцену и поднимать их боевой дух, а я внутри плачу и не могу собраться, но я вышла к ним на сцену, сказала: "Слава Украине!" – и в ответ я услышала такое невероятное, сильное: "Героям слава!" – что сразу успокоилась и почувствовала такую уверенность, такую силу. Мне захотелось, чтобы на моем месте оказался каждый украинец, ведь этот поток энергии – это что-то непобедимое! Я почувствовала себя защищенной – наши военные готовы на все ради нас, ради каждого украинца, ради каждого кусочка украинской земли. Я почувствовала, что мы уже победили, наши военные – это суперлюди, супермены.
Также мы с артистами начали собирать деньги для ВСУ, на сегодняшний день мы собрали 1 миллион 300 гривен, также мы закупаем машины, тепловизоры, бронежилеты для наших солдат, мы делаем все для того, чтобы не быть в стороне и помогать нашей армии и стране.
- У тебя сейчас тур по Украине, какова его цель?
- Это два благотворительных тура одновременно. Первый тур – это мы объединилась с артистами "Команды А" и вместе ездим по городам Украины с благотворительными концертами и собираем деньги для ВСУ. Второй тур – это волонтерская программа для детей, которая называется "Детство сейчас". Команда аниматоров организовывает праздники для детей войны, которые в 2022 году видели войну собственными глазами, слышали ее страшные звуки, пострадали от этой войны. Мы устраиваем деткам настоящие праздники, с шариками, сладостями, ростовыми куклами и, конечно же, с песнями.
Это очень трогательно выступать перед детьми, которые вынуждены были покинуть свои дома, которые оказались совершенно в другом городе, которые осиротели вследствие этой войны – это очень больно.
- Отличаются ли концерты в довоенное время и сейчас?
- Когда был мой первый благотворительный концерт, было очень страшно выходить на сцену. У меня был вопрос: "А как люди на это отреагируют? А готовы ли они? Надо ли им это?". Я вышла на сцену, спела несколько песен, и после этого меня обхватили в такие крепкие объятия, и я осознала, насколько это важно – быть вместе в это нелегкое время. Это не просто концерт, и мы это прекрасно понимаем, это благое дело, которое нас всех объединяет, это возможность на какой-то короткий промежуток времени не думать о войне.
Сложно на самом деле жить в Украине и не думать о войне, даже быть украинцем, жить за границей и не думать о войне – сложно.
Мы всегда об этом думаем, но для того, чтобы нам не слететь с катушек, нам нужно хоть иногда отвлекаться, и концерты помогают немного отключиться от наших проблем и бед.
Казалось, что все люди, с которыми я пересекалась на концертах – это одна большая семья. У меня никогда не было такого ощущения, что, где бы я ни была – я дома, а рядом со мной близкие мне люди.
- Я знаю, что ты выпустила песню о детях из Украины. Почему решила выпустить композицию именно об этом?
- Песня называется "Детство", и она посвящена всем украинским детям. Каждая история, которая связана с украинским ребенком, пронизывает меня до мурашек, до слез, а для меня музыка – это личная терапия, я всегда высказываюсь с помощью музыки, поэтому таким образом появилась эта песня. Мне кажется, что через музыку намного легче прочувствовать и поймать настоящую эмоцию.
Я сделала две версии этой песни – одна на украинском, вторая на английском языке, – ведь я хочу, чтобы люди знали и помнили об этой войне.
Мне хочется кричать об этой боли на весь мир. Я хочу, чтобы люди увидели, что происходит прямо сейчас в Украине, с украинскими детьми, у которых забирают детство.
Я не могу спеть эту песню от начала до конца и не расплакаться, у меня всегда стоит ком в горле, когда я ее исполняю.
Когда я выпускала клип к песне "Детство", я поддержала благотворительную платформу "Добро.ua". В конце клипа я разместила QR-код, с помощью которого вы можете пожертвовать деньги на благотворительность нашим украинским деткам и внести свой вклад в их жизни.
- У тебя была фотосессия, где ты представляла образ Украины во время войны. Какая главная идея этих снимков? Что было самое сложное во время фотосессии?
- Эта фотосессия была приурочена к 100 дням войны. Я очень благодарна всей команде и фотографу Дарине Ходыревой, которая это все придумала и организовала.
Нас всех объединила одна идея – мы хотели показать Украину сильной и переродившейся – такой, какая она сейчас.
Красные ленты – это кровь, которую проливали и продолжают проливать наши герои за нашу землю. Наряд символизирует то, что мы, как фениксы, перерождаемся из пепла. Мы снимали в разрушенном доме в Бородянке, и когда ты находишься там, ты понимаешь, что там была жизнь, там были мечты, там жили люди, а сейчас все эти жизни разрушены. Мы практически всю фотосессию провели в молчании, просто каждый делал свою работу, но в душе был огромный груз боли. Это была самая сложная фотосессия в моей жизни, несмотря на то, что у меня их было очень много.
Эти снимки будут представлены на благотворительном аукционе, все собранные деньги будут перечислены на потребности украинской армии и переселенцам.
- Как война изменила лично тебя?
- Война сделала меня более собранной и сконцентрированной. У меня почти каждый день благотворительные концерты, очень высокая занятость, но у меня откуда-то появляются силы. Я ощущаю ответственность как медийный человек, поэтому я не позволяю себе в социальных сетях плакать или просить какого-то сострадания к себе. Я понимаю, что всем адски сложно, поэтому я стараюсь, наоборот, вдохновлять своей силой остальных. Конечно, я позволяю себе проживать любые эмоции, иначе потом будет очень сложно психологически. Я себе позволяю плакать, орать, я могу орать матом, если я чувствую, что мне нужно избавиться от накопившегося негатива. У меня нет сомнений, что скоро мы победим этих рашистов – это я и хочу транслировать людям.
- Аня, что ты хочешь сделать первым делом после победы?
- Я хочу сделать тур по тем городам Украины, в которых я уже была за время войны, но только сделать уже победный тур. Мне очень хочется, чтобы с этими людьми, с которыми я виделась в туре, чтобы мы вместе с ними отметили победу. Я хочу увидеть еще раз их глаза, но только уже с другими эмоциями – это будет самое большое счастье для меня.
Насчет того, что будет дальше с шоу-бизнесом в Украине, мне сложно прогнозировать. У меня много написанных песен до войны, на которые были определенные планы, но сейчас я понимаю, что никакие планы не работают.
Например, нам в начале войны казалось, что мы сейчас все силы потратим, пробежим эту стометровку и все быстро закончится, но пробежав стометровку и когда силы заканчиваются, вдруг приходит осознание, что мы бежим марафон.
Я и весь наш творческий фронт работаем, и мы помогаем максимально. Война продолжается, и я хочу сказать огромное спасибо всем, кто помогает нам и кто с Украиной в сердце. Мы обязательно победим, совсем скоро – это чувствуется.
Галерея: Анна Добрыднева – украинская певица и экс-участница группы "Пара нормальных" – ведет свою борьбу на творческом фронте
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