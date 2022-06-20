Союз самоуправлений: чтобы повысить зарплаты учителям, придется закрыть сельские школы

Как сообщили в организации, такие расчеты были сделаны на основании неоднократных заявлений Министерства образования и науки (МОН) о финансовой выгоде от оптимизации сети школ.

В настоящее время в Латвии насчитываются 254 сельские и расположенные вблизи столицы школы - начальные, основные и средние, в которых работают 7538 человек. Чтобы получить приведенные Министерством образования и науки 100 млн евро на повышение заработной платы учителей, пришлось бы закрыть все упомянутые школы.

"Детям с первого по шестой класс необходимо обеспечить доступность школы как можно ближе к месту жительства, поэтому данным образом невозможно получить дополнительное финансирование, так как это исключит возможность получения детьми образования недалеко от места жительства", - отметил председатель ЛСС Гинт Каминскис.

Это, в свою очередь, повлекло бы за собой опустошение сельской местности: если ребенку придется тратить около полутора часов на дорогу в 50 км до школы, семья решит переехать из деревни в город.

ЛСС напоминает, что примерно на 70% реорганизация сети школ в самоуправлениях уже проведена. Это сделано в Елгаве, Лиепае, Резекне, Юрмале и Вентспилсе, а также в Салдусском, Смилтенском, Кулдигском, Добельском, Ропажском, Сигулдском, Адажском и Марупском и ряде других краев.

Адажский и Марупский края столкнулись с другими проблемами: нехваткой учителей и избыточным количеством учащихся в учебных заведениях, не отвечающих гигиеническим требованиям. Во многих ряде городских школах не хватает учителей. Всего в школах Латвии не хватает более 1000 педагогов.

ЛСС уже обращал внимание на то, что план МОН, согласно которому не планируется повышение зарплат учителей в ближайшие три года, фактически является перекладыванием ответственности за их зарплату на плечи местных самоуправлений.

План МОН не предусматривает финансирование повышения заработной платы учителей в период с 2022 по 2025 годы. Однако, по мнению ЛСС, государство должно выделять средства на повышение зарплат педагогов, а местные самоуправления - средства из своих бюджетов на технический персонал школ и содержание зданий.

Как сообщалось, Латвийский профсоюз работников образования и науки выдвинул ряд требований к МОН по изменению нагрузки и повышению заработной платы.