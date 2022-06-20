Защитник сборной Польши не поедет на ЧМ-2022 из-за выступления в России

В сообщении PZPN говорится, что тренер сборной Польши Чеслав Михневич после окончания тренировочных сборов национальной команды провёл беседу с Рыбусом, который в данный момент находится на родине.

Михневич проинформировал игрока, что в связи с его нынешним клубным положением он не будет вызван на сентябрьский сбор национальной команды и не будет рассматриваться при выборе игроков на чемпионат мира в Катаре.

32-летний Рыбус отказался комментировать решение федерации футбола Польши отстранить его от участия в матчах национальной сборной.

11 июня Рыбус на правах свободного агента подписал контракт с московским "Спартаком". Ранее он играл за "Локомотив" с лета 2017-го. Также на счету футболиста выступления за французский "Лион", грозненский "Терек" и варшавскую "Легию".

В составе сборной Польши Рыбус провёл 66 матчей и забил два гола. На ЧМ-2022 сборная Польши выступит в группе "С", где её соперниками будут команды Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики.