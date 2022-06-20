ЕС продлевает санкции против России за аннексию Крыма
Совет Европейского союза в понедельник, 20 июня, продлил еще на один год санкции против России, которые были введены восемь лет назад в ответ аннексию Крыма, сообщается на сайте Совета ЕС.
Совет Европейского союза в понедельник, 20 июня, продлил еще на один год санкции против России, которые были введены восемь лет назад в ответ аннексию Крыма, сообщается на сайте Совета ЕС.
Крымский санкционный пакет включает ограничения на ввоз и вывоз товаров, запрет на заходы круизных лайнеров в крымские порты и другие туристические услуги на полуострове, поставку оборудования, инвестиционную и нефтегазовую деятельность.
Экономические санкции против Крыма и Севастополя были введены летом 2014 года.
В ЕС отмечают, что признает аннексию Крыма. "ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крымского полуострова как серьезное нарушение международного права. Евросоюз остается непоколебимым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - говорится в заявлении Совета ЕС.
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