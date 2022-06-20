Пн, 20.06.2022
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Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

ЕС продлевает санкции против России за аннексию Крыма

Компания Роснефть. Иллюстративное фото ФОТО: Vladimirkarp/Shutterstock

Совет Европейского союза в понедельник, 20 июня, продлил еще на один год санкции против России, которые были введены восемь лет назад в ответ аннексию Крыма, сообщается на сайте Совета ЕС. 

Крымский санкционный пакет включает ограничения на ввоз и вывоз товаров, запрет на заходы круизных лайнеров в крымские порты и другие туристические услуги на полуострове, поставку оборудования, инвестиционную и нефтегазовую деятельность.

Экономические санкции против Крыма и Севастополя были введены летом 2014 года.

В ЕС отмечают, что признает аннексию Крыма. "ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крымского полуострова как серьезное нарушение международного права. Евросоюз остается непоколебимым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - говорится в заявлении Совета ЕС.

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