Главное за 20 июня ⟩ Призыв учителей к забастовке, бесплатный транспорт в Риге и угрозы МИД России Литве

Новости Латвии:

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) призовет школьных педагогов с сентября начать бессрочную забастовку.

Партия "Согласие" не стала частью коалиции, но получила больше всего мест в нынешнем парламенте. Помогло ли это хотя бы сдвинуться в сторону заявленных целей? Давайте разбираться.

Уже с конца прошлого года эксперты били тревогу и предупреждали жителей Эстонии (как и Латвии) о неминуемом подорожании продуктов питания.

После того, как в свое время начались кадровые изменения, в Государственной полиции расшевелились громкие дела о заказных убийствах. Раскрыты и дело футбольного агента Романа Беззубова, и дело адвоката и администратора процесса неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Стали ясны также мотивы убийства Геннадия Валягина.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в понедельник, 20 июня, в Латвию с семьей приехала Сандра Биндемане-Мохаммед - женщина, которая 30 лет жила в Афганистане без паспорта и хотела вернуться на родину.

Сегодня утром, 20 июня, около 6:06 в Балдонской волости произошло фронтальное столкновение между двумя грузовыми автомобилями с прицепами.

Предприятие Narvesen Baltija, управляющее сетью франшизы розничной торговли Narvesen, превратилось в Reitan Convenience Latvia.

Главное за рубежом:

В МИД РФ заявили, что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право "на действия по защите своих национальных интересов".

Верховная Рада Украины приняла закон, по которому в стране запрещается публичное исполнение российской музыки.

В Украине запрещена партия пророссийского политика Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь". Такое решение принял Восьмой административный апелляционный суд.

С 10 июля в Эстонию из России будет запрещено ввозить алкоголь, шины и мебель. Запрет распространяется на частных лиц.

В понедельник утром украинские войска нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза".

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что в последующие дни Россия может усилить нападение.

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На съемках сериала "Избранный" от компании Netflix в Мексике погибли два актера. Шесть человек ранены.

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Пользователи соцсетей были сбиты с толку празднованием дня рождения российской компании NL International, в котором участвовали местные знаменитости - Саманта Тина и Маркус Рива.