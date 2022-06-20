В Telegram появилась платная подписка Premium

Telegram Premium пока доступен только для пользователей айфонов. Оплата происходит через счет в App Store.

Стоимость подписки - 4,99 доллара или 5,69 евро в зависимости от страны.

После оформления подписки Telegram Premium практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. Можно, например, загружать файлы объёмом до 4 ГБ и скачивать их без ограничений по скорости. Отправлять уникальные стикеры и реакции. Оставлять более длинное описание в профиле и распознавать голосовые сообщения. А также скрывать рекламу в каналах.

По словам "Медузы", существенных нововведений в Telegram Premium два - отключение рекламы в каналах и расшифровка аудиосообщений, поддерживающая русский язык.

По данным самой компании, в 2022 году Telegram вошел в топ-5 самых загружаемых приложений в мире - количество активных пользователей превышает 700 млн человек в месяц.