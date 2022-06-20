Актер Бен Стиллер посетил Киев и встретился с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с актёром Беном Стиллером в Киеве, сообщает Telegram канал "Медуза".
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с актёром Беном Стиллером в Киеве, сообщает Telegram канал "Медуза".
Во время встречи президент Украины заявил, что граждане страны чувствуют поддержку многих мировых знаменитостей. Также он поблагодарил актера:
"Украинцы ощущают поддержку всего мира, многих известных людей. И визит Бена Стиллера в очередной раз это подтверждает. Ваша поездка в Ирпень и Макаров, встречи с нашими людьми о многом говорят. Ценим, что в это непростое для нашей страны время вы рядом", – заявил президент.
Ранее голливудский актер побывал в Макарове, Киевской области.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!