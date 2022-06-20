Актер Бен Стиллер посетил Киев и встретился с Зеленским

"Украинцы ощущают поддержку всего мира, многих известных людей. И визит Бена Стиллера в очередной раз это подтверждает. Ваша поездка в Ирпень и Макаров, встречи с нашими людьми о многом говорят. Ценим, что в это непростое для нашей страны время вы рядом", – заявил президент.