Пн, 20.06.2022
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Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Актер Бен Стиллер посетил Киев и встретился с Зеленским

Актер Бен Стиллер и президент Украины ФОТО: Скриншот видео с Telegram канала Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с актёром Беном Стиллером в Киеве, сообщает Telegram канал "Медуза".

Во время встречи президент Украины заявил, что граждане страны чувствуют поддержку многих мировых знаменитостей. Также он поблагодарил актера:

"Украинцы ощущают поддержку всего мира, многих известных людей. И визит Бена Стиллера в очередной раз это подтверждает. Ваша поездка в Ирпень и Макаров, встречи с нашими людьми о многом говорят. Ценим, что в это непростое для нашей страны время вы рядом", – заявил президент.

Ранее голливудский актер побывал в Макарове, Киевской области.

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