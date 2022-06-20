Пн, 20.06.2022
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Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины
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Правительство примет решение о выделении средств для компенсации роста цен на энергоносители

Цены за отопление. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Во вторник, 21 июня, на заседании правительства будет рассмотрен подготовленный Министерством благосостояния (LM) отчет о поддержке населения для компенсации стремительно растущей инфляции и цен на энергоносители.

В докладе предлагается два направления поддержки, сказал политик. Первая направлена ​​на социальную помощь путем совершенствования системы жилищных льгот, где основная ответственность возложена на органы местного самоуправления. Особая поддержка будет оказана пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами.

Второе направление поддержки предусматривает компенсацию роста цен на энергоносители для населения с акцентом на снижение расходов на отопление. В качестве примера депутат упомянул повышение цены на гранулы для отопления – если цена на гранулы превышает 300 евро за тонну, государство покроет половину повышение цены. На заседании правительства также будут обсуждаться решения проблемы тепловых насосов, которые оказывают существенное влияние на отопление, добавил депутат Сейма Арвил Ашераданс

По оценкам, реализация поддержки может обойтись государству в 340 млн евро, но обсуждение финансирования еще планируется, сообщил политик.

Министр благосостояния Гатис Эглитис заявил на пресс-конференции, что из общей запланированной поддержки в размере 342 миллионов евро: 150 миллионов евро пойдут на компенсацию роста цен на центральное отопление, 35 миллионов евро на то, чтобы компенсировать рост цен на газовое отопление, 15 млн евро на компенсацию роста цен на электроэнергию, 20 млн евро на жилищные льготы.

Эглитис сказал, что эти деньги будут выделены из средств на непредвиденные расходы.

Министр благосостояния подчеркнул, что поддержка планируется по всем видам отопления, план господдержки подготовлен своевременно, однако людям придется считаться с неизбежным ростом цен. Чтобы уменьшить его, Эглитис также призвал людей изменить свое потребление электроэнергии, отопления и другие привычки.

Представитель "Для развития/За!", министр здравоохранения Даниэль Павлютс выразил позицию, что об оказании поддержки населению следует задуматься как можно скорее - с 1 августа.

Партнеры по коалиции договорились, что в будущем следует отказаться от централизованного теплоснабжения, переключившись на местные источники энергии, тем самым способствуя национальной безопасности, независимости и более предсказуемым затратам, добавил политик.

На пресс-конференции Эглитис упомянул несколько примеров того, как планируется компенсировать рост цен на энергоносители для домохозяйств. Например, в случае отопления гранулами государство могло бы компенсировать рост цен свыше 300 евро за тонну, но не более 100 евро за тонну.

В свою очередь, центральное отопление будет учитывать верхний предел цен прошлого отопительного сезона - 68 евро за мегаватт-час (МВтч), а верхний предел повышения стоимости среднего тарифа в следующем сезоне составит 140 евро за МВтч. Разница составляет 72 евро за МВтч, половину из которых может компенсировать государство, а другую половину - житель.

Таким же механизмом планируется компенсировать повышение цены на газовое отопление, превышающее 68 евро за МВтч, государство покроет половину повышения стоиомсти, но верхний предел в случае с газом может составить 150 евро/МВтч.

Эглитис также добавил, что поддержка коснется всех групп населения, и у каждой группы населения будет свой инструмент поддержки. Так, жилищное пособие предназначено для населения, доходы которого находятся в 1-м и 2-м квинтилях, индексация пенсий больше поможет получателям малых и средних пенсий, некоторые меры поддержки также предназначены для лиц с ограниченными возможностями.

Также планируется горизонтальная государственная поддержка всех граждан, когда государство устанавливает конкретные потолки роста цен и компенсирует часть повышения.

Война России с Украиной в настоящее время переживает стремительную инфляцию по всему миру, в том числе и в Латвии, включая рост цен на энергоносители и продукты питания. В таких условиях правительство Латвии также думает о механизмах компенсации резкого роста цен, в том числе о необходимости адресной поддержки самых бедных и уязвимых слоев общества.

В информационном отчете, подготовленном министерством и представленном правительству, говорится, что со следующего года планируется повысить порог дохода бедного домохозяйства на 50% от медианного минимального дохода до 313 евро на первого или единственного члена домохозяйства, и 219 евро для других членов семьи. В настоящее время порог дохода для бедного домохозяйства составляет 272 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 190 евро для остальных членов домохозяйства.

С 1 января 2023 года LM предложит повысить верхний порог доходов малообеспеченных домохозяйств, а его максимально допустимый размер будет установлен на уровне 80% медианы минимального дохода, соответственно 501 евро для первого или единственного члена семьи и 351 евро для остальных членов семьи.

Всего, если поддержка будет направлена ​​на домохозяйства с доходом в 1-3 квинтиле или до 508,57 евро в месяц, право на нее получат 938 700 человек.

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