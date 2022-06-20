Правительство выделит 350 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители

Домохозяйства, которые используют гранулы для отопления, смогут подавать документы об их приобретении в самоуправление, которое примет решение о выплате компенсации, а государство возместит эту компенсацию самоуправлению.
Так как гранулы домашние хозяйства закупают заблаговременно до начала отопительного сезона, Минэкономики предлагает установить срок выплаты компенсаций с 1 мая 2022 года до 31 апреля 2023 года.
Отчет о поддержке населения для компенсации стремительно растущей инфляции и цен на энергоносители
Уже сообщалось, что во вторник, 21 июня, на заседании правительства был рассмотрен подготовленный Министерством благосостояния (LM) отчет о поддержке населения для компенсации стремительно растущей инфляции и цен на энергоносители.
В докладе предлагались два направления поддержки, сказал политик. Первая направлена на социальную помощь путем совершенствования системы жилищных льгот, где основная ответственность возложена на органы местного самоуправления. Особая поддержка будет оказана пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами.
Второе направление поддержки предусматривает компенсацию роста цен на энергоносители для населения с акцентом на снижение расходов на отопление. В качестве примера депутат упомянул повышение цены на гранулы для отопления - если цена на гранулы превышает 300 евро за тонну, государство покроет половину повышения цены. На заседании правительства также будут обсуждаться решения проблемы тепловых насосов, которые оказывают существенное влияние на отопление, добавил депутат Сейма Арвил Ашераданс.
По оценкам, реализация поддержки может обойтись государству в 340 млн евро, но обсуждение финансирования еще планируется, сообщил политик.
Министр благосостояния Гатис Эглитис заявил на пресс-конференции, что из общей запланированной поддержки в размере 342 миллионов евро 150 миллионов евро пойдут на компенсацию роста цен на центральное отопление, 35 миллионов евро - на то, чтобы компенсировать рост цен на газовое отопление, 15 млн евро - на компенсацию роста цен на электроэнергию, 20 млн евро - на жилищные льготы.
Эглитис сказал, что эти деньги будут выделены из средств на непредвиденные расходы.
Министр благосостояния подчеркнул, что поддержка планируется по всем видам отопления, план господдержки подготовлен своевременно, однако людям придется считаться с неизбежным ростом цен. Чтобы уменьшить его, Эглитис также призвал людей изменить свое отношение к потреблению электроэнергии, отопления и другие привычки.
Представитель "Для развития/За!", министр здравоохранения Даниэль Павлютс выразил позицию, что об оказании поддержки населению следует задуматься как можно скорее - с 1 августа.
Партнеры по коалиции договорились, что в будущем следует отказаться от централизованного теплоснабжения, переключившись на местные источники энергии, тем самым способствуя национальной безопасности, независимости и более предсказуемым затратам, добавил политик.
На пресс-конференции Эглитис упомянул несколько примеров того, как планируется компенсировать рост цен на энергоносители для домохозяйств. Например, в случае отопления гранулами государство могло бы компенсировать рост цен свыше 300 евро за тонну, но не более 100 евро за тонну.
В свою очередь, центральное отопление будет учитывать верхний предел цен прошлого отопительного сезона - 68 евро за мегаватт-час (МВтч), а верхний предел повышения стоимости среднего тарифа в следующем сезоне составит 140 евро за МВтч. Разница составляет 72 евро за МВтч, половину из которых может компенсировать государство, а другую половину - житель.