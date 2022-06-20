Правительство выделит 350 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители

В зависимости от размера пенсии пенсионеры, люди с инвалидностью и лица, потерявшие кормильца, будут получать ежемесячную выплату. С 1 ноября 2022 года по май 2023 года, включая этот месяц, планируется выплата - 30 евро в месяц, если размер пенсии или возмещения не превышает 300 евро, 20 евро в месяц, если размер пенсии или возмещения составляет от 301 до 509 евро, и 10 евро в месяц, если размер пенсии или возмещения составляет от 510 до 603 евро.

В свою очередь семьи, получающие надбавку к семейному государственному пособию на ребенка с инвалидностью, будут получать 30 евро в месяц с 1 ноября 2022 года по май 2023 года (включительно). В этом случае доход семьи не будет оцениваться.

Также планируется увеличить пособие на компенсацию транспортных расходов людям с инвалидностью с 79,68 до 105 евро на шесть месяцев с 1 января 2023 года.

Государство компенсирует половину прироста тарифов на теплоснабжение, электроэнергию и природный газ

В следующем отопительном сезоне государство будет компенсировать жителям страны половину прироста тарифов на теплоснабжение, электроэнергию и природный газ, постановило правительство, рассмотрев сегодня предложения Министерства благосостояния.

Согласно расчетам Министерства экономики, цены на электроэнергию, природный газ, теплоэнергию и твердое топливо в 2022 году могут увеличиться примерно на 39%, что повлияет на общий уровень потребительских цен в размере 3,8 процентного пункта, а рост цен на топливо может составить 40%, что на общий уровень потребительских цен повлияет в размере 2,7 процентных пункта.

Как пояснила руководитель отдела коммуникации Минблага Айга Озолиня, тем домашним хозяйствам, которые для отопления используют электроэнергию, государство компенсирует 50% ее цены, превышающей 0,160 евро за киловатт-час, но не более 0,100 евро за киловатт-час. Каждое домашнее хозяйство первые 500 киловатт-час должно будет оплатить по тарифу поставщика электроэнергии, но будет компенсировано потребление, превышающее этот порог.

В свою очередь цена на природный газ для домашних хозяйств в следующем отопительном сезоне может составит около 140 евро за мегаватт-час. Размер компенсации прироста расходов за газ будет рассчитываться на основе разницы между ценой газа в следующий отопительный сезон и ценой в прошедший отопительный сезон в размере 68 евро за мегаватт-час. Примерная разница в цене составляет 70 евро за мегаватт-час, из которых государство будет покрывать 50%.

Размер компенсации роста расходов на теплоэнергию также составит 50% от разницы между тарифом в следующий отопительный сезон и медианы тарифа в предыдущий отопительный сезон в размере 68 евро за мегаватт-час. Например, если тариф на теплоэнергию в самоуправлении в следующем отопительном сезоне составит 198 евро за мегаватт-час, то размер компенсации будет 65 евро.